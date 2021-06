BBC hervat opnames negende seizoen 'Father Brown' na coronapauze

BBC is eerder deze maand weer begonnen met de opnames van het negende seizoen van haar hitserie 'Father Brown'. Dat meldt de omroep. Vorig jaar werd de productie stopgezet vanwege de lockdown.

De nieuwe serie zal een special bevatten ter gelegenheid van de 100sye aflevering, die zich afspeelt op oudejaarsavond. De nieuwe reeks van 'Father Brown' wordt begin 2022 overdag uitgezonden op BBC One.

'Father Brown', geproduceerd door BBC Studios, is gebaseerd op de verhalen van GK Chesterton over een misdaadoplossende rooms-katholieke priester gespeeld door Mark Williams ('Harry Potter', 'The Fast Show'), die opnieuw voor de hoofdrol tekent.

Mark Williams: 'We houden er net zoveel van om onze verhalen te vertellen als de wereld ernaar kijkt. Een ingetogen, warm dagdrama dat honderd afleveringen en wereldwijd succes boekt. Wie had dat gedacht?'

Naast Williams zijn er nog terugkerende castleden; Sorcha Cusack (Mrs McCarthy), Jack Deam (Inspector Mallory) en John Burton (Sergeant Goodfellow) zijn Alex Price (Sid Carter), Nancy Carroll (Lady Felicia), Emer Kenny (Bunty Windermere) en John Light (Hercule Flambeau).

In de 100ste aflevering, 'The Red Death', organiseren Lady Felicia en haar man Monty een uitbundig gemaskerd bal dat aftelt tot 1954. Hun plannen worden echter geruïneerd wanneer de minister van Defensie, Sir Charles Hakeworth, wordt vermoord door een gemaskerde figuur. Met het landgoed op slot en een moordenaar in het midden, moet Father Brown de dader vinden. Gastoptredens in de 100ste aflevering zijn er van Richard Dillane (Sir Charles Hakeworth), Alexander Hanson (Lord 'Monty' Montague), Gemma Page (Lady Agnes Hakeworth), Caleb Frederick (Dr Elliot Muthomi), Nicholas Audsley (Robert Earl of Finchmore) en Cam Spence (Ruth Moulton).

'Father Brown', dat in 2013 voor het eerst overdag op de BBC werd uitgezonden, is nu een wereldwijd succes en wordt in meer dan 232 gebieden over de hele wereld uitgezonden, waaronder primetime in de VS.

Carla-Maria Lawson, hoofd van Daytime & Early Peak, zegt: ''Father Brown''s slimme observaties en opmerkelijke speurwerk boeien niet alleen de BBC-kijkers die overdag kijken, maar het publiek over de hele wereld, die de thema's in de serie vandaag net zo relevant vinden als ze waren in de tijd van GK Chesterton. We zijn verheugd dat we binnenkort meer van zijn avonturen op het scherm kunnen brengen.'

'Father Brown' wordt geproduceerd door de BBC Studios Daytime Drama Unit in Birmingham. De scriptproducent is Neil Irvine, de producent is David Lewis Richardson en de uitvoerend producent is Will Trotter. Helen Munson is de Commissioning Editor voor BBC Daytime.

Series negen wordt begin 2022 overdag uitgezonden op BBC One.