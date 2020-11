BBC First zorgt voor gezellige kerstperiode

BBC First, de best bekeken buitenlandse dramazender in de Benelux zorgt in december voor extra kerstpakjes op je scherm.

Kerst zal er dit jaar anders uitzien, maar gelukkig zijn er nog zekerheden en zorgt BBC First voor warme, gezellige avonden.

In december kijken we onder andere uit naar de première van de award-winnende serie 'Talking Heads'; een Britse dramaserie samengesteld uit verschillende aangrijpende monologen, en geschreven door de schrijver en acteur Alan Bennett ('The Lady in the Van', 'Family Guy').

Daarnaast verrast BBC First ons ook met de nieuwe serie 'Home', een nieuwe komedie gemaakt en geschreven door Rufus Jones ('W1A'). Sami (Youssef Kerkour; 'Tom Clancy's Jack Ryan', 'Bagdad Central'), een asielzoeker uit Syrië, komt aan in Groot-Brittannië en woont samen met een gezin in Dorking, Surrey. Wat start als een enorme verrassing, eindigt in een mooi en komisch verhaal waarin duidelijk wordt wat een echte thuis betekent.

BBC First viert kerst

De jaarlijkse kerstspecial van 'Call the Midwife' komt binnenkort opnieuw naar BBC First. Door Covid19 werden de opnames extra uitdagend. De nodige maatregelen werden genomen en extra controles werden uitgevoerd. Een warme omhelzing van de nonnen en vroedvrouwen van Poplar is vooral dit jaar nodig, dus heeft het team uitgebreide protocollen ontwikkeld in overeenstemming met de huidige overheidsrichtlijnen om ervoor te zorgen dat de serie op een veilige en verantwoorde manier wordt geproduceerd.

De kerstspecial is gemaakt en geschreven door Heidi Thomas en speelt zich dit jaar af in december 1965. Iedereen in Nonnatus House kijkt uit naar de traditionele feesten met alles erop en eraan, maar niets loopt volgens plan. Zuster Monica Joan wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht, en Trixie is woedend wanneer ze als kerstcadeau een abonnement voor een datingbureau krijgt. Intussen zorgt een verrassingsreünie voor Shelagh ervoor dat ze bij een diep ontroerende geboorte wordt betrokken, en komt ook het circus aan in Poplar, met nieuwe vriendschappen, nieuwe ervaringen en een spannend avontuur voor Nurse Crane.

Alsof de kerstperiode nog niet gezellig genoeg is, verwent BBC First de misdaad drama liefhebbers graag een tikkeltje extra. Naar aanloop van Kerstmis vult BBC First namelijk haar eindejaarsschema's dagelijks aan met herhalingen van de meest populaire dramaseries. De populaire shows om van te genieten en te binge-watchen zullen onder andere 'Shakespeare and Hathaway', 'New Tricks', 'Father Brown', 'Death in Paradise' en 'Midsomer Murders' zijn. Een boeiende kerst line-up dus!

'Talking Heads' gaat in première op BBC First vanaf 11 december om 22.00 uur

Toen in maart de lockdown werd aangekondigd en filmopnames ook geschrapt werden, zocht BBC een andere oplossing. Wat kan er wel nog worden gefilmd, gezien de situatie en de maatregelen? Zo kwamen de monologen van Alan Bennet opnieuw tot het leven. Desondanks de vele uitdagingen die Covid19 met zich meebrengt, slaagden ze erin de serie helemaal coronaproof uit te werken. Zoom, de online marktplaatsen en de kledingkasten van de acteurs zelf werden de grootste hoofdrolspelers in het hele proces.

'Talking Heads' gaat over verschillende aangrijpende monologen die het verhaal vertellen van verschillende verdrongen zielen, ingesproken door een schitterende cast. Monologen die onder andere aan bod komen: een man die gedomineerd wordt door zijn moeder (Martin Freeman; 'Black Panther', 'The Hobbit'), de vrouw van een dominee (Lesley Manville; 'Maleficent', 'Another Year'), een verstokte briefschrijfster (Imelda Staunton; 'Vera Drake', 'Pride', 'Shakespeare in Love'), een hoopvolle actrice (Jodie Comer; 'Killing Eve', 'Doctor Foster'), een recentelijk weduwe geworden vrouw (Monica Dolan; 'Eye in the Sky', 'Pride', 'The Falling') en een bejaarde ingeslotene.



'Home' seizoen 1 & 2 gaan in première op BBC First vanaf 23 december 2020 om 22.00 uur

Het kersverse koppel Peter (schrijver en ster Rufus Jones; 'W1A', 'Inside No. 9', 'Camping', 'Hunderby') en Katy (Rebekah Staton; 'Happy-Go-Lucky', 'Pulling') vertrekken samen met Katy’s zoon John, op hun eerste familievakantie naar Frankrijk. Als ze terug thuiskomen met een zongebruinde huid, een geheugen boordevol nieuwe herinneringen en enkele kratten champagne, ontdekken ze een extra verrassing; Sami (Youssef Kerkour). Sami is een Syrische vluchteling die via de kofferbak van Peter en zijn gezin illegaal Groot-Brittannië wil binnenkomen om asiel aan te vragen.

In de komende maanden, terwijl Sami wacht op de behandeling van zijn aanvraag, leert hij meer dan hij had verwacht over de mensen met wie hij samenwoont, over zichzelf en over zijn eigen familie ergens in Europa.

Benieuwd wat er nog meer te zien is op BBC First? In november kan je ook volgende series blijven volgen:

'Trigonometry', elke vrijdag om 22.00 uur tot 4 december

'Our Girl' seizoen 4, elke dinsdag om 21.00 uur tot 8 december

'Life', elke maandag om 21.00 uur tot 14 december

'Small Axe', elke woensdag om 22.00 uur tot 16 december