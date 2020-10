BBC First zorgt voor drama, romantiek én spanning in oktober

BBC First, de best bekeken buitenlandse dramazender in de Benelux, en nu ook beschikbaar in het basispakket van Telenet, neemt je met de première van 'The Singapore Grip' mee terug naar het eerste deel van de 20ste eeuw. Verder staan er ook familiedrama's, geheime en atypische romances en spannende detectiveverhalen op de planning voor oktober.

'The Singapore Grip', vertelt het verhaal van een Britse familie die ten tijde van de Japanse invasie in Singapore woonde. Een verfilming van de Booker Prize winnende roman van J.G. Farrell, geregisseerd door Oscar winnende scenarioschrijver, Christopher Hampton ('Atonement', 'Dangerous Liaisons').

In oktober is het ook uitkijken naar de première van de romantische dramaserie 'Trigonometry', met een ongewoon liefdesverhaal. De onschuldige zoektocht van Gemma (Thalissa Teixeira; 'Fast & Furious: Hobbs & Shaw', 'We Met Before') en haar vriend (Gary Carr; '21 Bridges', 'Death in Paradise', 'Bolden') naar een derde huisgenoot om de huur in het dure Londen te kunnen betalen, eindigt in een onverwachte romantische driehoeksverhouding.

Ten slotte, volgen we in oktober ook nog steeds inspecteur Alan Banks (Stephen Tompkinson; 'Harrigan') die in het derde seizoen opnieuw samen met zijn team drie spannende zaken onderzoekt om op te lossen.

'The Singapore Grip' gaat binnenkort in première op BBC First

Deze 6-delige dramareeks volgt een rijke Britse familie in de Tweede Wereldoorlog terwijl ze, te midden van rampzalige wereldgebeurtenissen, worstelen om hun welvarende bedrijf in Singapore draaiende te houden. De familie probeert zich recht te houden, maar krijgt het hard te verduren in een wereld die om hen heen aan het afbrokkelen is. Gevaarlijke romances zorgen bovendien voor extra spanningen binnen de familie. Neemt liefde de bovenhand of kunnen de familieleden hun gevoelens opzijzetten in belang van het bedrijf?

Luke Treadaway ('The Curious Incident of the Dog in the Night-Time', 'Ordeal By Innocence', 'Traitors') zien we op het scherm als Matthew Webb, de aarzelende held en de onschuldige man in het buitenland. David Morrissey ('The Missing', 'Britannia', 'The Walking Dead') speelt de rol van de meedogenloze rubberhandelaar, Walter Blackett. Hij staat samen met zijn partner Webb, gespeeld door Charles Dance OBE ('Game of Thrones', 'And Then There Were None'), aan het hoofd van de oudste en machtigste firma van Brits Singapore.

'Trigonometry' gaat in première op BBC First op 16 oktober om 22.00 uur

Gemma (Thalissa Teixeira), en haar vriend, Kieran (Gary Carr), wonen samen in West-Londen, boven Gemma's café. Kieran en Gemma zijn waanzinnig verliefd, maar helaas betaalt liefde geen facturen of huur. Het koppel komt nauwelijks rond. Om de financiële druk te verlichten, besluiten ze om een extra bewoner in huis te nemen: Ray (Ariane Labed; 'Assassin’s Creed', 'Olla'), een voormalige gesynchroniseerde zwemster van wereldklasse.

De komst van Ray verandert het leven van het trio. De manier hoe het trio naar relaties kijkt, verandert voorgoed en voordat ze het weten zijn ze de hoofdrolspelers van een modern liefdesverhaal. De personages leren een nieuwe manier van liefhebben kennen en proberen heel voorzichtig hun weg in deze nieuwe liefdessituatie te vinden.

Een serie over dertigers wiens dromen wegvallen en waar nieuwe dromen in de plaats komen. Een serie over liefde en moed, maar vooral over het volgen van je hart, ook al denkt je omgeving hier anders over.

Het derde seizoen van 'DCI Banks' is te zien op BBC First vanaf 19 oktober 2020 om 21.00 uur

In het derde seizoen van 'DCI Banks' krijgen Alan Banks (Stephen Tompkinson) en team weer drie mysterieuze zaken op hun bord. Nadat Alan, in het vorige seizoen, onder andere werd ingeschakeld om de vermiste dochter van zijn baas op te sporen, krijgt Alan in het derde seizoen te maken met een nog persoonlijkere zaak: de veiligheid van zijn eigen dochter. Door een ongewone ontdekking in haar kamer maakt Alan zich serieus zorgen om zijn dochter en haar veiligheid.

Kerst special 'Call the Midwife'

Het coronavirus heeft ons allen enorm getroffen en heeft heel wat planningen overhoopgehaald. Zo ook in de filmwereld. Gelukkig zijn er nog wel zekerheden en is het wel nog steeds uitkijken naar de kerst special van 'Call the Midwife', die dit jaar zijn tiende verjaardag viert. Na een lange pauze zijn de filmopnames opnieuw gestart, rekening houdend met de maatregelen.

Filmopnames 'Death in Paradise'

Ten slotte, is er ook weer goed nieuws voor de cast van 'Death in Paradise'. Ook zij hervatten de filmopnames en zakken zo opnieuw af naar het zonnige Guadeloupe om het tiende seizoen op beeld te krijgen. Voor fans is het nog even wachten tot 2021, maar aftellen kan dus wel al starten.

Benieuwd wat er nog meer te zien is op BBC First? In oktober kan je volgende series blijven volgen:

'Downton Abbey' seizoen 6, elke donderdag en vrijdag om 20.00 uur tot 9 oktober

'Jonathan Creek' seizoen 5, elke zondag om 21.00 uur tot 11 oktober

'DCI Banks' seizoen 2, elke maandag om 21.00 uur tot 12 oktober

'We Hunt Together', elke woensdag om 21.00 uur tot 4 november