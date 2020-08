'Barkskins' vanaf maandag nieuw op National Geographic

Foto: National Geographic - © The Walt Disney Company 2020

'Barkskins' speelt zich af in Nieuw-Frankrijk in de jaren 1690, wanneer de regio in een totale oorlog dreigt te storten.

De serie gaat over ontdekking, avontuur en ambitie onder dromers en strijders, allen navigerend door de gevaren van een verraderlijke, nieuwe wereld. Terwijl de spanningen hoog oplopen, worden onwaarschijnlijke allianties gesmeed, verdiepen oude tegenstellingen zich en worden nieuwe families gevormd tegen de schijnbaar eindeloze natuurlijke rijkdommen en verborgen gevaren van het nieuwe Amerikaanse continent.

In 'Barkskins' schitteren David Thewlis ('Wonder Woman'), Marcia Gay Harden ('The Newsroom'), Aneurin Barnard ('Dunkirk'), James Bloor ('Dunkirk'), Christian Cooke ('Point Blank'), David Wilmot ('The Alienist'), Thomas M. Wright ('The Bridge'), Tallulah Haddon ('Black Mirror: Bandersnatch'), Kaniehtiio ('Tiio') Horn ('The Man in the High Castle'), Lily Sullivan ('Picnic at Hanging Rock'), en Zahn McClarnon ('Fargo').

'Barkskins', vanaf 3 augustus elke maandagavond een dubbele aflevering om 21.00 uur op National Geographic.