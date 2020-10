Baba Yega door naar finale 'Holland's Got Talent'!

Foto: © Studio 100 2020

Tijdens de eerste auditie van 'Holland's Got Talent' wist de internationale dansact Baba Yega iedereen omver te blazen. Ook tijdens de halve finale wist de groep juryleden Ali B, Angela Groothuizen, Chantal Janzen en Paul de Leeuw te verrassen.

In de act maakt dit keer een bekende vrouwelijke Baba haar intrede: Angela uit 'Temptation Island'! Met het bijzondere optreden heeft Baba Yega een plek in de finale van 'Holland's Got Talent' weten te bemachtigen.

Of Angela van 'Temptation Island' daadwerkelijk onderdeel uitmaakt van de formatie van Baba Yega is onbekend. Al jaren heerst er een mysterie rondom de groep. In de jaren dat zij werelwijd te zien zijn geweest is nooit bekendgemaakt wie er achter Baba Yega verscholen zit. Het is nog onbekend of er in de finale van 'Holland's Got Talent' nog een (bekend) gezicht te zien zal zijn.

De finale van 'Holland's Got Talent' is op 31 oktober om 20.00 uur te zien op RTL 4.

Eerder dit jaar nam de mysterieuze groep de videoclip van hun single 'Baba United' op in Rotterdam.

Bekijk hier de repetitie van de act voor de auditie van 'Holland's Got Talent':



