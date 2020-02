Baanbrekende nieuwe serie 'Tales From The Loop' exclusief op Amazon Prime Video

De serie is gecreëerd door Nathaniel Halpern, gebaseerd op de Retro en de sci-fi beelden zijn gemaakt door Zweedse kunstenaar Stålenhag.

'Tales From the Loop' is de eerste televisieserie in de geschiedenis die is gemaakt op basis van digitale schilderijen.

Amazon Studios kondigt aan dat de baanbrekende dramaserie 'Tales from the Loop', gemaakt en geschreven door Nathaniel Halpern, op 3 april in première gaat. Ook is de nieuwe trailer en de key art, gemaakt door de co-uitvoerend producent van de serie 'Simon Stålenhag', nu te zien. 'Tales from the Loop' komt exclusief beschikbaar op Amazon Prime Video in wereldwijd 200 landen en gebieden.

De serie, van uitvoerend producent Matt Reeves, is gebaseerd op de veelgeprezen kunst van de Zweedse kunstenaar Simon Stålenhag en 'Tales from the Loop' verkent de stad en de mensen die boven 'The Loop' leven. The Loop is een machine die gebouwd is om de mysteries van het universum te ontrafelen en te verkennen, hierdoor worden er dingen mogelijk die voorheen echt sciencefiction waren. In deze fantastische mysterieuze stad worden aangrijpende menselijke verhalen verbeeld die universele emotionele ervaringen laten zien.

De sterren uit de serie zijn Rebecca Hall (Vicky Cristina Barcelona, 'The Town'), Paul Schneider ('Parks and Recreation'), Daniel Zolghadri ('Eighth Grade'), Duncan Joiner (Waco) en Jonathan Pryce ('The Two Popes', 'Game of Thrones').

'Tales from the Loop' is van Fox21 Television Studios en Amazon Studios, in samenwerking met 6th & Idaho en Indio Studio. De serie is gemaakt door Nathaniel Halpern, die alle acht de afleveringen schreef, en hij is ook de uitvoerend producent naast Mark Romanek, Matt Reeves, Adam Kassan, Rafi Crohn, Mattias Montero, Samantha Taylor Pickett en Adam Berg.