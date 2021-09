Apple's populaire comedyserie 'Ted Lasso' wint Outstanding Comedy Series bij Primetime Emmy Awards 2021

Nadat Apple's 'Ted Lasso' records brak als de meest genomineerde eerstejaarskomedie in de geschiedenis van de Emmy Award, sleepte de geliefde serie nu vier Emmy Awards in de wacht, waarmee ze prijzen wonnen voor Outstanding Comedy Series, Outstanding Actor in a Comedy Series, Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series, en Outstanding Supporting Actress in A Comedy Series.

Met inbegrip van de eerder aangekondigde Creative Arts Emmy Awards, won 'Ted Lasso' in 2021 in totaal zeven Emmy Awards. Casting director Theo Park van 'Ted Lasso' won ook de prijs voor Outstanding Casting for a Comedy Series.

'Terwijl Ted Lasso ons leerde geloven dat alles mogelijk is, zijn we zo oprecht ontroerd dat dit heeft geleid tot zo'n historische avond voor zowel Apple TV+ als de cast en crew van deze speciale serie', zegt Zack Van Amburg, hoofd van Apple Worldwide Video. 'Bedankt aan de Television Academy voor deze onderscheidingen en felicitaties aan al onze verhalenvertellers - zowel achter als voor de camera - die het afgelopen jaar zo onvermoeibaar hebben gewerkt om unieke perspectieven te bieden aan een wereldwijd publiek en hoop, licht en humor te brengen. , en boeiende verhalen wanneer we die het meest nodig hadden.'

'Wat Jason, Bill, Brendan, Joe en het hele creatieve team en de cast van 'Ted Lasso' in slechts één seizoen hebben bereikt, spreekt tot de verbeelding van het publiek over de hele wereld', zei Jamie Erlicht, Apple's hoofd Worldwide Video. 'Deze erkenning van de Television Academy is een bewijs van hun enorme talenten en we feliciteren Team Lasso van harte voor hun prestaties.'

Tijdens de uitreiking van de Creative Arts Emmy Awards vorige week won Apple zeven Emmy Awards, waaronder drie voor 'Ted Lasso'. Apple TV+ schreef ook geschiedenis door de eerste streamingdienst te worden die de Emmy won voor Outstanding Documentary of Non-fiction Special in de eerste twee jaar dat hij in aanmerking kwam voor de veelgeprezen Apple Original-documentaire 'Boys State'.

In 2021 scoorde Apple 11 Primetime Emmy Awards in de volgende categorieën:

- Uitstekende comedyserie: 'Ted Lasso'

- Uitstekende hoofdrolspeler in een komedieserie: Jason Sudeikis, 'Ted Lasso'

- Uitstekende mannelijke bijrol in een komedieserie: Brett Goldstein, 'Ted Lasso'

- Uitstekende vrouwelijke bijrol in een komedieserie: Hannah Waddingham, 'Ted Lasso'

- Uitstekende geluidsmix voor een komedie of dramaserie (half uur): 'Ted Lasso'

- Uitstekende beeldbewerking voor één camera voor een comedyserie: 'Ted Lasso'

- Uitstekende casting voor een comedyserie: 'Ted Lasso'

- Uitstekende documentaire of non-fictiespecial: 'Boys State'

- Uitstekende korte komedie-, drama- of variatieserie: 'Carpool Karaoke: The Series'

- Uitstekende innovatie in interactieve media: 'For All Mankind: Time Capsule', 'For All Mankind'

- Uitstekend bewegingsontwerp: 'Calls'

Naast de Emmy Award-onderscheidingen, is het eerste seizoen van 'Ted Lasso' ook vereerd met een gewaardeerde Peabody Award; een SAG Award voor Opmerkelijke Prestaties door een Mannelijke Acteur in een Comedy Series Award voor Sudeikis; drie Critics Choice Awards voor Beste Comedy Series, Beste Acteur in een Comedy Series voor Sudeikis en Beste Vrouwelijke Bijrol in een Comedy Series voor Hannah Waddingham, waarmee alle categorieën werden bekroond waarin de serie was genomineerd; een beste acteur in een komedieserie bij de Golden Globe Awards voor ster Sudeikis; en de Writers Guild of America bekroonden 'Ted Lasso' met overwinningen voor zowel Beste Komedie als Beste Nieuwe Serie.

Tijdens de Emmy Awards van vorig jaar maakte Apple zijn Primetime Emmy Award-debuut met Billy Crudup's optreden in 'The Morning Show' en ontving de prijs voor Outstanding Supporting Actor. Apple sleepte eerder ook 2020 Daytime Emmy Awards in de wacht voor 'Ghostwriter' en 'Peanuts in Space: Secrets of Apollo 10', en nam in 2021 Daytime Emmy Awards mee naar huis voor 'Here We Are: Notes for Living on Planet Earth', 'Stillwater', en 'Helpers'.

Sinds de wereldwijde lancering op 1 november 2019 heeft Apple in totaal 517 nominaties en onderscheidingen ontvangen en 147 onderscheidingen ontvangen van de Critics Choice Awards, Writers Guild Association, Critics Choice Documentary Awards, Daytime en Primetime Emmy Awards, NAACP Image Awards , Peabody Awards en meer.

Over 'Ted Lasso'

Jason Sudeikis is Ted Lasso, een American football-coach die is ingehuurd om een ​​Brits voetbalteam te leiden, ondanks dat hij geen ervaring heeft. Maar wat hij aan kennis mist, maakt hij goed met optimisme, underdog-vastberadenheid - en koekjes. In de alom geprezen serie spelen ook Hannah Waddingham, Brendan Hunt, Jeremy Swift, Juno Temple, Brett Goldstein, Phil Dunster en Nick Mohammed. Sarah Niles voegt zich dit seizoen bij de cast als Sharon, een sportpsycholoog die is aangenomen om te werken bij AFC Richmond.

Naast de hoofdrol, fungeert Sudeikis als uitvoerend producent, naast Bill Lawrence via zijn Doozer Productions, in samenwerking met Warner Bros. en Universal Television, een divisie van Universal Studio Group. Jeff Ingold van Doozer fungeert ook als uitvoerend producent, met Liza Katzer als co-uitvoerend producent. De serie is ontwikkeld door Sudeikis, Lawrence, Hunt en Joe Kelly en is gebaseerd op het reeds bestaande format en de personages van NBC Sports.