Apple TV+ lanceert tweede seizoen van 'Truth Be Told'

Apple TV+ stelt vanaf vrijdag 20 augustus het tweede seizoen van de true crime serie 'Truth Be Told' wereldwijd beschikbaar.

Het NAACP Image Award-winnende drama is van de hand van de veelgeprezen schrijver, showrunner en uitvoerend producent Nichelle Tramble Spellman. Hoofdrollen zijn er voor uitvoerend producent, Academy Award-winnaar Octavia Spencer, samen met Academy Award-genomineerde Kate Hudson, die hiermee voor het eerst een hoofdrol in een televisieserie speelt.

Aflevering 1 van seizoen 2: 'Tranen van andere mensen zijn alleen maar water'

Poppy bezoekt een kunsttentoonstelling voor haar vriend, succesvolle lifestyle-goeroe Micah (Kate Hudson), maar het eindigt in een schokkende tragedie.

Over 'Truth Be Told'

Het tweede seizoen van 10 afleveringen, dat een glimp geeft van Amerika's obsessie met podcasts over echte misdaad, keert terug met de eerste aflevering op vrijdag 20 augustus, gevolgd door een nieuwe aflevering elke week en dit tot 22 oktober.

Seizoen 2 volgt Octavia Spencer als podcaster Poppy Parnell, die alles riskeert - inclusief haar leven - om waarheid en gerechtigheid na te streven. Poppy duikt in een nieuwe zaak waarbij haar jeugdvriend, mediamagnaat Micah Keith (Hudson) nauw betrokken is. Terwijl de ontwikkelingen zich ontvouwen, wordt hun levenslange vriendschap op de proef gesteld.

Naast Hudson komen in het tweede seizoen ook vaste waarden als Christopher Backus, Alona Tal, David Lyons, Andre Royo, Merle Dandridge en Mychala Faith Lee terug. Verder bestaat de cast uit Mekhi Phifer, Ron Cephas Jones, Tracie Thoms, Haneefah Wood, Katherine LaNasa, Michael Beach en Tami Roman.

'Truth Be Told' is gemaakt door Nichelle Tramble Spellman en geproduceerd door Hello Sunshine, Chernin Entertainment en Endeavour Content. Naast Spellman zijn de uitvoerende producenten Octavia Spencer; Reese Witherspoon en Lauren Neustadter voor Hello Sunshine; Peter Chernin en Jenno Topping voor Chernin Entertainment; en Mikkel Nørgaard.