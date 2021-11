Apple TV+ lanceert nieuwe kerstspecial 'Mariah's Christmas: The Magic Continues'

Apple TV+ en Mariah Carey maken zich op voor 'Mariah's Christmas: The Magic Continues', waarmee de fans een eerste blik krijgen op de spectaculaire kerstset die op vrijdag 3 december wereldwijd wordt gelanceerd op Apple TV+.

De langverwachte special bevat de eerste en enige uitvoering van Mariah Carey's nieuwe single, 'Fall in Love at Christmas', op Apple TV+. Mariah Carey wordt vergezeld door Grammy-genomineerde wereldwijde artiest Khalid en Grammy-winnende legende Kirk Franklin. Ze brengen de geest van Kerstmis naar fans over de hele wereld. De koningin van Kerstmis zal ook de feestdagen inluiden met een oogverblindende, nieuwe vertolking van de favoriet van fans, 'Christmas (Baby Please Come Home)'.

[video]

'Mariah's Christmas: The Magic Continues' bevat ook een exclusief interview van Zane Lowe met Mariah Carey en haar 10-jarige tweeling, zoon Moroccan en dochter Monroe, waarin ze favoriete feestmomenten delen. En uiteraard brengt ze ook haar grote klassieker 'All I Want For Christmas Is You'.

'Mariah's Christmas: The Magic Continues' is vanaf vrijdag 3 december te zien op Apple TV+.