Apple TV+ komt met tweetalige comedyserie 'Acapulco'

'Acapulco' vertelt het verhaal van twintiger Máximo Gallardo (Enrique Arrizon), wiens droom uitkomt wanneer hij de baan van zijn leven krijgt als cabana-jongen in het populairste resort in Acapulco. Hij realiseert zich al snel dat de baan veel gecompliceerder is dan hij zich ooit had voorgesteld en om te slagen, moet hij leren omgaan met veeleisende klanten, een mercurial mentor en een gecompliceerd gezinsleven, zonder de weg te verliezen voor kortere wegen of verleidingen.

De serie, die zowel in het Spaans als in het Engels wordt verteld, speelt zich af in 1984, met Derbez die de huidige versie van de hoofdpersoon, Máximo Gallardo, vertelt en speelt.

De cast bestat naast Derbez ook uit Enrique Arrizon, Fernando Carsa, Damián Alcázar, Camila Perez, Chord Overstreet, Vanessa Bauche, Regina Reynoso, Raphael Alejandro, Jessica Collins, Rafael Cebrián, Regina Orozco en Carlos Corona.

'Acapulco' is geïnspireerd op de box office hit 'How to Be A Latin Lover' van 3Pas Studios en Pantelion Films en wordt voor Apple geproduceerd door Lionsgate Television, 3Pas Studios en The Tannenbaum Company. De serie is gemaakt door Austin Winsberg, Eduardo Cisneros en Jason Shuman. Winsberg fungeert als showrunner naast Chris Harris. Winsberg, Cisneros, Shuman en Harris zijn ook de uitvoerende producenten van het project. Richard Shepard regisseert en is uitvoerend producent van de pilot. Jay Karas fungeert als producer en regisseur. Naast de hoofdrol, fungeert Derbez als uitvoerend producent naast Ben Odell en co-producer Sonia Gambaro namens 3Pas Studios. Eric en Kim Tannenbaum produceren executive en Jason Wang co-executive produceert namens The Tannenbaum Company.

'Acapulco' voegt zich bij de groeiende reeks aan Apple Originals van 's werelds grootste verhalenvertellers, waaronder de aankomende serie 'Echo 3', een nieuwe actiethriller die zich volledig in Zuid-Amerika afspeelt en geschreven is door Academy Award-winnende producer en schrijver Mark Boal; 'Dr. Brain', een originele Koreaanse serie van visionaire filmmaker Kim Jee-Woon; 'Pachinko', dat zal worden verteld in het Koreaans, Japans en Engels, en is een drama gebaseerd op de veelgeprezen roman; 'Masters of the Air', een nieuwe dramaserie van Apple Studios en uitvoerend geproduceerd door Steven Spielberg's Amblin Television en Tom Hanks' en Gary Goetzman's Playtone; 'Slow Horses', een internationale spionagethriller met Academy Award-winnaar Gary Oldman; evenals nieuwe verhalen van de multi-Academy Award, Golden Globe en BAFTA Award-winnende regisseur, schrijver, producer, cameraman en editor Alfonso Cuarón, die momenteel een exclusieve deal heeft met Apple TV+.