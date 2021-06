Apple TV+ komt met science fiction drama 'Invasion'

Apple onthulde de premièredatum en teaser voor de langverwachte sciencefictiondramaserie 'Invasion' van tien afleveringen, van de voor een Academy Award genomineerde en tweevoudig Emmy Award-genomineerde producer Simon Kinberg ('X-Men'-films, 'Deadpool'-films, 'The Martian') en David Weil ('Jagers').

De ingrijpende, karaktergedreven Apple Original-serie, geproduceerd door Boat Rocker Studios, zal zijn wereldwijde debuut maken op Apple TV+ met de eerste drie afleveringen op 22 oktober 2021, gevolgd door wekelijks nieuwe afleveringen, elke vrijdag.

'Invasion' speelt zich af op meerdere continenten en volgt een buitenaardse invasie vanuit verschillende perspectieven over de hele wereld. In de serie spelen Shamier Anderson ('Bruised', 'Awake'), Golshifteh Farahani ('Extraction', 'Paterson', 'Body of Lies'), Sam Neill ('Jurassic World: Dominion', 'Peaky Blinders'), Firas Nassar ('Fauda') en Shioli Kutsuna ('Deadpool 2', 'The Outsider').

'Invasion' is geschreven en uitvoerend geproduceerd door Kinberg en Weil en uitvoerend geproduceerd door Jakob Verbruggen ('The Alienist', 'The Fall'), die ook meerdere afleveringen regisseerde. Audrey Chon ('The Twilight Zone'), Amy Kaufman ('When They See Us') en Elisa Ellis dienen als uitvoerende producenten naast Andrew Baldwin ('The Outsider'), die ook schrijft. Katie O'Connell Marsh ('Narcos', 'Hannibal') is uitvoerend producent voor Boat Rocker Studios.