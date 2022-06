Apple TV+ bestelt twee nieuwe seizoenen van 'Slow Horses'

Apple TV+ heeft een bestelling voor twee seizoenen aangekondigd van de veelgeprezen spionageserie 'Slow Horses', met in de hoofdrol Academy Award-winnaar Gary Oldman.

In seizoen drie van 'Slow Horses' werken de in ongenade gevallen spionnen van Jackson Lamb samen om een ​​malafide agent te dwarsbomen wanneer een van hen wordt ontvoerd. Seizoen vier begint met een bomaanslag die persoonlijke geheimen tot ontploffing brengt en de toch al onstabiele fundamenten van Slough House doet daveren.

'Slow Horses' is een duister, humoristisch spionagedrama dat een disfunctioneel team van Britse inlichtingendiensten volgt die dienen op een stortplaatsafdeling van MI5, onaantrekkelijk bekend als Slough House. Oldman schittert als Jackson Lamb, de briljante maar opvliegende leider van de spionnen, die in Slough House belanden vanwege hun fouten die hun carrière beëindigen, omdat ze vaak blunderen in de spionagewereld. De cast bestaat uit Academy Award-genomineerde Kristin Scott Thomas, BAFTA Scotland Award-winnaar Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Freddie Fox, Chris Reilly, Samuel West, Sophie Okonedo, Aimee-Ffion Edwards, Kadiff Kirwan en Academy Award genomineerde Jonathan Pryce.

De serie is geproduceerd voor Apple TV+ door See-Saw Films en aangepast voor televisie door Will Smith ('Veep'). Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Iain Canning, Emile Sherman, Douglas Urbanski, Gail Mutrux, Will Smith, Jane Robertson en Graham Yost zijn uitvoerend producenten van de serie. Saul Metzstein gaat het derde seizoen regisseren, de regisseur voor het vierde seizoen is nog niet bekend gemaakt.

Het eerste seizoen van zes afleveringen van 'Slow Horses' is op vrijdag 1 april 2022 wereldwijd gelanceerd op Apple TV+ en het tweede seizoen zal later dit jaar wereldwijd in première gaan, geregisseerd door Jeremy Lovering.