Apple TV+ bestelt krachtige nieuwe Londense misdaadthriller 'Criminal Record'

Apple TV+ heeft de nieuwe misdaadthriller 'Criminal Record' aangekondigd, met in de hoofdrollen Academy Award-winnaar Peter Capaldi en Critics Choice Award-genomineerde Cush Jumbo als rechercheurs in een bittere strijd over een historische moordveroordeling.

Maker van 'Criminal Record' is de BAFTA Award-genomineerde Paul Rutman ('Vera', 'Indian Summers'). De serie is momenteel in productie in Londen en wordt geproduceerd voor Apple TV+ door Tod Productions en STV Studios.

'Criminal Record' is een krachtige, karaktergedreven thriller die zich afspeelt in het hart van het hedendaagse Londen. Een anoniem telefoontje brengt twee briljante rechercheurs in een confrontatie over een oude moordzaak, een jonge vrouw in de beginfase van haar carrière; de andere een man met veel connecties, vastbesloten om zijn nalatenschap te beschermen. De serie gaat over kwesties als ras, institutioneel falen en de zoektocht naar een gemeenschappelijke basis in een gepolariseerd Groot-Brittannië.

Peter Capaldi ('Doctor Who', 'The Thick of It') schittert als hoofdinspecteur Daniel Hegarty en Cush Jumbo ('The Good Wife', 'The Good Fight', 'The Beast Must Die') schittert als rechercheur Sergeant June Lenker.

Wanneer de serie op de streamingdienst verschijnt, is nog niet bekend.