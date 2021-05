Apple TV + lanceert vrijdag seizoen 2 van 'Trying'

Apple TV + lanceert vrijdag het tweede seizoen van de veelgeprezen comedyserie 'Trying'. De serie, die onlangs werd verlengd voor een derde seizoen, gaat in première met de eerste twee afleveringen, gevolgd door elke vrijdag een nieuwe aflevering.

In het achtdelige tweede seizoen van 'Trying' blijven Nikki (BAFTA-genomineerde Esther Smith) en Jason (SAG-genomineerde Rafe Spall) het adoptieproces volgen. Nu ze zijn goedgekeurd door het adoptiepanel, vinden ze dat het matchen met een kind niet zo eenvoudig is als ze hadden gehoopt. Het lijkt erop dat kinderen worden ingepikt door andere stellen terwijl zij op de een of andere manier worden achtergelaten. Geholpen door hun excentrieke maatschappelijk werkster Penny (Imelda Staunton), zijn ze vastbesloten om alles te doen wat ze kunnen. Wanneer Nikki op een adoptiegebeurtenis een klein meisje ontmoet dat Princess heet, weet ze meteen dat dit het kind voor hen is. Maar er zijn obstakels voor Nikki's plan die onoverkomelijk kunnen blijken.

Terugkerende cast dit seizoen is onder meer Ophelia Lovibond ('Elementary', 'W1A'), Oliver Chris ('Motherland', 'Four Weddings'), Sian Brooke ('Sherlock', 'Good Omens'), Darren Boyd ('Killing Eve') , ('Luther') en Robyn Cara ('Life ), ('Ackley Bridge').

'Trying' is gemaakt, geschreven en uitvoerend geproduceerd door Andy Wolton, geregisseerd en uitvoerend geproduceerd door Jim O'Hanlon ('Catastrophe', 'Marvel's The Punisher'), geproduceerd door Sam Pinnell ('Motherland', 'Derry Girls'), gecoproduceerd door Tim Mannion en uitvoerend geproduceerd door Josh Cole. De serie is geproduceerd door BBC Studios.

'Trying' - seizoen 2, vanaf vrijdag 21 mei op Apple TV +.