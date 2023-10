Animatieklassieker 'Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen' komt in prachtige 4K-restauratie naar Disney+

De langspeelfilm waarmee het allemaal begon, 'Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen', komt op 16 oktober in een prachtige 4K-restauratie naar Disney+ ter gelegenheid van de 100e verjaardag van The Walt Disney Company.

Deze gerestaureerde versie van de klassieker uit 1937 is het resultaat van de gezamenlijke inspanningen van het Restoration and Preservationteam van de Walt Disney Studios en artiesten van Walt Disney Animation Studios, hetzelfde team dat onlangs samenwerkte aan de veelgeprezen restauratie van Walt Disney’s geanimeerde klassieker uit 1950, 'Assepoester'.

Disney Animation-artiesten Michael Giaimo (production designer voor de gloednieuwe muzikale komedie 'Wish', en ook 'Frozen' en 'Frozen 2') en animator/regisseur Eric Goldberg (hoofd van handgetekende animatie voor Disney Animation's nieuwste kortfilm, 'Once Upon A Studio', regisseur, 'Pocahontas', 'Fantasia/2000') waren vereerd om voor dit project opnieuw te kunnen samenwerken met hun collega's bij Walt Disney Studios.

'De kans om Sneeuwwitje te helpen restoreren was zowel een eer als een uitdaging', zei Goldberg. 'Aangezien dit de allereerste Walt Disney-film is, voelden Mike Giaimo en ik dat we het aan de geschiedenis verschuldigd waren om het er zo mooi en zo getrouw aan de originele kleuren mogelijk uit te laten zien als we konden. Het gedempte kleurenpalet en de delicate aquarelachtergronden roepen de geïllustreerde sprookjes op waar Walt zo van hield, en het verhaal en de personages blijven tot op de dag van vandaag weerklank vinden. Ik hoop dat ons werk toekomstige generaties animatie-artiesten inspireert om het meesterlijke talent en de zorg die aan deze baanbrekende film is besteed ten volle te waarderen.'

Kevin Schaeffer,director of Restoration voor Walt Disney Studios, zei: 'We zijn ongelooflijk enthousiast om terug te gaan naar Walt's originele negatief en de nieuwste state-of-the-art technologie te gebruiken om deze prachtige klassieker in zijn oorspronkelijke schoonheid te herstellen.'

'Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen' staat bekend als een van de grootste triomfen in de geschiedenis van de animatie, als de eerste volledige celgeanimeerde speelfilm in de geschiedenis van de film. De film werd erkend door de Academy of Motion Pictures Arts and Sciences met een speciale ere-Oscar® - een grote Oscar vergezeld van zeven kleinere Oscars - die werd uitgereikt aan Walt Disney door Shirley Temple. De film is de hoogst genoteerde animatiefilm op de '100 Years...100 Movies'-lijst van het American Film Institute en werd opgenomen in het Nationaal Filmarchief tijdens het inaugurele jaar van het archief, 1989.