Amerikaanse versie van 'De Mol' op Netflix

Netflix gaat een nieuwe reeks afleveringen van 'The Mole' brengen. Dat is de Amerikaanse versie van onze tv-klassieker 'De Mol'. Er werden begin jaren 2000 al vijf seizoenen van het populaire spel uitgezonden op ABC.

Netflix gaat 'The Mole' nieuw leven inblazen. De laatste Amerikaanse afleveringen dateren van 2008. Nu komt er weer een reeks afleveringen op de streaminggigant. De opnames zijn al afgerond en vonden plaats in Australië. Er werden tien afleveringen ingeblikt. Wanneer 'The Mole' beschikbaar zal zijn, is nog niet bekend. Naar verluidt zou dat wel nog voor dit jaar zijn.

Bron: Het Nieuwsblad