Amazon Studios kondigt zevende en laatste seizoen van 'BOSCH' aan

Amazon Studios kondigt een zevende en laatste seizoen aan van de Amazon Original serie 'Bosch', met in de hoofdrol Titus Welliver, serie is gebaseerd op Michael Connelly's best verkochte boeken. Het zesde seizoen van 'Bosch' gaat later in 2020 in première op Amazon Prime Video.

'Ik ben trots op wat we met 'Bosch' hebben bereikt en kijk er naar uit om het verhaal in seizoen 7 af te ronden. Het is bitterzoet, maar aan alle goede dingen komt een eind en ik ben blij dat we het kunnen afsluiten zoals we willen', aldus Connelly. 'Ik schreef zeven jaar geleden met showrunner Eric Overmyer samen de pilot. We zijn van plan om de laatste aflevering ook samen te schrijven. We laten de langstlopende show op Amazon achter ons en nieuwe kijkers ontdekken de serie als ze aan het streamen zijn.'

Henrik Bastin, Partner en CEO van Fabrik Entertainment, voegt hieraan toe: 'Ik ben blij dat 'Bosch' voor het zevende en laatste seizoen terugkeert. De productie van 'Bosch' is een geweldige reis geweest en mijn grootste dank gaat uit naar Michael Connelly, Eric Overmyer en uitvoerend producent Pieter Jan Brugge. Het zou onmogelijk zijn geweest zonder hun creatieve visie, talent en vriendelijkheid. Ik ben er trots op dat we alles in de serie hebben gestopt en dat we de fans alles hebben gegeven wat we hadden. Ik wil ook Amazon bedanken voor hun steun en betrokkenheid vanaf het begin van dit project en gedurende alle zeven seizoenen. Jen, Vernon, Marc, Albert en Brian, bedankt! Het was een knaller!'

''Bosch' was één van onze eerste Amazon Originals, de serie heeft ons geholpen om onszelf te definiëren als broedplaats voor slim geschreven, boeiende series', zei Albert Cheng, COO en Co-Head of Television, Amazon Studios. 'Het was een genoegen om samen te werken met Eric, Henrik, Michael, Pieter Jan, Dan, Titus en het hele Bosch team. We zijn blij dat we weer een seizoen met Harry Bosch maken en deze prachtige televisieserie voor onze Prime Video-klanten mogen afsluiten.'

Op basis van de romans The Concrete Blonde en The Burning Room zullen Harry Bosch en Jerry Edgar in het zevende en laatste seizoen van 'Bosch' afzondelijk twee gevaarlijke moordonderzoeken uitvoeren. Deze zullen hen naar het hoogste niveau van witteboordencriminaliteit en de dodelijke diepten van drugshandel op straat-level brengen.

Geproduceerd door Fabrik Entertainment, een bedrijf van Red Arrow Studios, werd 'Bosch' voor de televisie ontwikkeld door Eric Overmyer ('Treme', 'The Wire', 'Homicide: Life on the Streets') en uitvoerend producent is Welliver, Pieter Jan Brugge ('Heat', 'The Insider', 'The Clearing'), Bastin ('The 100 Code', 'American Odyssey', 'The Comedians'), Connelly, Overmyer, Daniel Pyne ('Backstabbing For Beginners', 'Fracture', 'The Manchurian Candidate'), James Baker en Bo Stehmeier.

Prime leden kunnen nu seizoenen één tot en met vijf van 'Bosch' exclusief streamen via de Prime Video app voor TV's, aangesloten apparaten waaronder Fire TV, mobiele apparaten en online op www.amazon.com/boschtv. Leden kunnen de serie ook downloaden naar mobiele apparaten om deze offline te bekijken zonder extra kosten voor hun lidmaatschap. De serie is een wereldwijde release en is beschikbaar voor Prime Video leden in meer dan 200 landen en gebieden.