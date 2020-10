Amazon Studios kondigt nieuwe horrorserie 'I Know What You Did Last Summer' aan

Amazon Studios heeft de nieuwe YA horrorserie 'I Know What You Did Last Summer' besteld bij Sony Pictures Television. De serie zal exclusief op Amazon Prime Video beschikbaar zijn in meer dan 240 landen en gebieden wereldwijd.

'I Know What You Did Last Summer' is een moderne kijk op de populaire horrorfilm uit 1997 die dezelfde kille toon in ere houdt - in een stad vol geheimen wordt een groep tieners een jaar lang gestalkt door een mysterieuze moordenaar na een fataal ongeluk op hun afstudeeravond. Het project is gebaseerd op het boek van Lois Duncan uit 1973. 'I Know What You Did Last Summer' is geproduceerd door Amazon Studios en Sony Pictures Television. Sara Goodman schrijft en produceert de film samen met de uitvoerende producenten Shay Hatten, Neal Moritz en Pavun Shetty van Original Film & James Wan, Rob Hackett en Michael Clear van Atomic Monster.

'We zijn verheugd om 'I Know What You Did Last Summer' samen met onze ongelooflijke partners bij Amazon Studios te maken', zei Jason Clodfelter, SPT Co-President. 'De ontwikkeling die Neal Moritz en Original Films laten zien, is elke keer weer enorm. Dit is wederom bewezen met Sara Goodman's eigentijdse en bruisende karakter in de spannende thriller.'

'De beste horrorfilms hebben altijd nog een schrikmoment in petto en deze 'I Know What You Did Last Summer'-serie van Sara Goodman is een perfecte update van de iconische slasher film', zei Albert Cheng, COO and CO-Head of Television, Amazon Studios. 'Hoe dan ook zullen onze Prime Video-klanten deze moderne kijk op deze film geweldig vinden.'