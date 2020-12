Amazon Studios kondigt extra castleden aan voor 'The Lord of the Rings'-serie

Opkomend en bekend talent uit vijf verschillende landen sluiten zich aan bij de cast van de productie van 'The Lord of the Rings'-serie die op dit moment bezig is in Nieuw-Zeeland.

Amazon Studios kondigt vandaag twintig extra castleden aan voor de Amazon Original serie gebaseerd op de iconische 'The Lord of the Rings'-boeken van J.R.R. Tolkien. De nieuwe castleden sluiten zich aan bij de eerder aangekondigde wereldwijde cast en crew, die momenteel in Nieuw-Zeeland aan het filmen zijn.

De nieuwe castleden zijn Cynthia Addai-Robinson, Maxim Baldry, Ian Blackburn, Kip Chapman, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Thusitha Jayasundera, Fabian McCallum, Simon Merrells,​ Geoff Morrell, Peter Mullan, Lloyd Owen, Augustus Prew, Peter Tait, Alex Tarrant, Leon Wadham, Ben Walker en Sara Zwangobani.

Blackburn, Chapman, Crum, Cunliffe, Tait, Tarrant en Wadham komen uit Nieuw-Zeeland. De resterende castleden komen uit Australië, Sri Lanka, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Showrunners en uitvoerende producenten J.D. Payne en Patrick McKay zeggen: 'De wereld die J.R.R. Tolkien creëerde is episch, divers en gevuld vanuit het hart. Deze buitengewoon getalenteerde artiesten, afkomstig uit de hele wereld, vormen het resultaat van een jarenlange zoektocht naar briljante en unieke artiesten om die wereld opnieuw tot leven te brengen. De internationale cast van Amazon's 'The Lord of the Rings'-serie is meer dan alleen een gezelschap. Het is een familie. We zijn blij om elk van hen te verwelkomen in Middle-earth.'

Zoals eerder aangekondigd, wordt de serie geleid door showrunners en uitvoerende producenten J.D. Payne en Patrick McKa. Zij worden vergezeld door filmmaker J.A. Bayona, die de eerste twee afleveringen regisseert en als uitvoerend producent fungeert, naast zijn creatieve partner Belén Atienza; met uitvoerende producenten Lindsey Weber, Bruce Richmond, Callum Greene, Gennifer Hutchison, Jason Cahill, Justin Doble en Sharon Tal Yguado.

De nieuwe castleden voegen zich bij Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers en Daniel Weyman zoals eerder dit jaar aangekondigd.

In Middle-earth worden nieuwe verhaallijnen ontdekt die voorafgaan aan J.R.R. Tolkien's 'The Fellowship of the Ring'. 'The Lord of the Rings' is een wereldberoemd literair werk en winnaar van de International Fantasy Award en de Prometheus Hall of Fame Award. Het boek werd in 1999 uitgeroepen tot het favoriete boek van het millennium door Amazon-klanten en in 2003 tot Groot-Brittannië's meest geliefde roman aller tijden in 'The Big Read' van de BBC. 'The Lord of the Rings' is vertaald in ongeveer 40 talen en er zijn meer dan 150 miljoen exemplaren verkocht. De theaterbewerkingen van New Line Cinema en regisseur Peter Jackson hebben samen bijna 6 miljard dollar opgeleverd en hebben 17 Academy Awards® gewonnen, waaronder Best Picture.