Amazon Studio's kondigt derde seizoen van actiedrama 'HANNA' aan

Amazon Studios kondigde aan dat zij een derde seizoen van de spannende actiereeks 'HANNA' hebben besteld. Het langverwachte tweede seizoen debuteerde op 3 juli op Prime Video en is een hit bij kijkers over de hele wereld.

'HANNA' is geschreven en geproduceerd door David Farr ('The Night Manager'), die ook twee afleveringen regisseerde in het tweede seizoen. Volgens The New York Times zijn dit zijn 'sterkste prestaties', en TVGuide.com noemde het de 'perfecte weekend binge'. 'HANNA' wordt geproduceerd door NBCUniversal International Studios, Working Title Television en Amazon Studios.

'Ik ben enorm blij dat ik een derde seizoen van 'HANNA' kan maken', zei David Farr. 'Toen we aan deze reis begonnen, had ik een drama in mijn hoofd die Hanna's verleden zou blootleggen, haar op een geheel nieuwe manieren zou uitdagen en de vraag zou beantwoorden of zij er ooit bij kan horen? Ik ben Amazon en NBCU erg dankbaar dat we deze visie kunnen voortzetten. Ook ben ik Esmé Creed-Miles en Mireille Enos veel dank verschuldigd voor hun voortdurende inzet en enorme talent, terwijl we Hanna en Marissa meenemen naar nieuw en onontgonnen terrein. Het wordt een spannende derde seizoen.'

'David blijft een serie afleveren die verheven is en vol actie zit, met wendingen die je niet ziet aankomen en personages waar je echt om geeft', zei Vernon Sanders, mede directeur van Television, Amazon Studios. 'We zijn erg enthousiast om samen met NBCUniversal te werken om onze Prime Video klanten over de hele wereld weer een avontuurlijk seizoen van 'HANNA' te geven.'

Jeff Wachtel, President, NBCUniversal International Studios voegde hieraan toe: 'Met dank aan David Farr, Tom Coan en de geweldige cast en crew van 'HANNA' voor het leveren van twee geweldige seizoenen en aan Amazon die de beste partner is die je kunt wensen. Houd je vast voor seizoen drie!'

'HANNA' volgt de reis van een buitengewone jonge vrouw, gespeeld door Esmé Creed-Miles, terwijl ze de meedogenloze achtervolging van een duistere overheidsinstelling ontwijkt en probeert de waarheid te achterhalen over wie zij is. Na haar ontdekkingen aan het einde van seizoen één weet Hanna (Creed-Miles) nu dat ze niet de enige jonge vrouw is met een ongeëvenaarde vaardigheid en elitetraining. In seizoen twee riskeert ze haar vrijheid om haar vriendin Clara (Yasmin Monet Prince) te redden uit de klauwen van het Utrax-programma in hun nieuwe faciliteit, The Meadows, gerund door John Carmichael (Dermot Mulroney) en tweede rang Leo Garner (Anthony Welsh). Hanna vindt hulp bij haar vorige rivaal, CIA-agent Marissa Wiegler (Mireille Enos) die zichzelf en Hanna moet beschermen tegen de meedogenloze organisatie die zij ooit vertrouwde. Maar terwijl Hanna dieper in de ongrijpbare wereld van The Meadows duikt en anderen zoals zijzelf ontmoet, waaronder Sandy (Áine Rose Daly) en Jules (Gianna Kiehl), begint ze haar rol in de grotere context van Utrax' moordenaarsprogramma te betwijfelen en uiteindelijk te begrijpen waar ze echt thuishoort.

Seizoen drie van 'HANNA' wordt geschreven door David Farr, die ook Executive Producer is. Tom Coan zal Executive Producer voor NBCUniversal International Studios zijn, een divisie van Universal Studio Group. Marty Adelstein en Becky Clements zullen, naast Scott Nem, ook Executive Producers zijn.