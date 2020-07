Amazon Studios geeft groen licht aan nieuwe serie 'Paper Girls'

Amazon Studios heeft de nieuwe serie 'Paper Girls' besteld, van Legendary Television in samenwerking met Plan B. De serie is gebaseerd op de best verkopende stripreeks van de award-winnende stripboek visionair en televisie schrijver Brian K. Vaughan en kunstenaar Cliff Chiang.

'Paper Girls' volgt vier jonge meisjes die, terwijl ze op de ochtend na Halloween in 1988 folders uitdelen, onbewust in een conflict tussen tijdreizigers verstrikt raken. Ze worden op een avontuur door de tijd gestuurd en dit zal de wereld redden. Terwijl ze reizen tussen het heden, het verleden en de toekomst - komen ze toekomstige versies van zichzelf tegen en moeten ze er voor kiezen om hun lot te omarmen of te ontkennen. 'Paper Girls' is gebaseerd op de stripreeks van Brian K. Vaughan en is van Amazon Studios en Legendary Television in samenwerking met Plan B. De uitvoerend producenten zijn Stephany Folsom, Christopher Cantwell, en Christopher C. Rogers, die ook zullen dienen als co-showrunners. Brian K. Vaughan en Cliff Chiang zijn ook uitvoerende producenten.

'Als grote fans van wat Brian en Cliff met Paper Girls creëerden, waren we erg opgewonden over de kans om dit ongelooflijke avontuur tot leven te brengen', zeiden Folsom, Cantwell en Rogers. 'Dit is een verhaal met zoveel liefde, en zoveel unieke kleuren en dimensies - onze oprechte hoop is dat we niet alleen recht doen aan het officiële materiaal, maar dat wij 'Paper Girls' maken tot iets wat anders is dan al het andere dat op dit moment op TV is.'

'We vinden het geweldig om 'Paper Girls' uiteindelijk aan ons wereldwijde Amazon Prime Video publiek te laten zien als een Amazon Original serie. Brian's geliefde, geprezen en meervoudig Eisner Award-winnend verhaal levert een aangrijpend concept op dat is gebaseerd op meeslepende personages', zegt Albert Cheng, COO en Co-Head of Television, Amazon Studios. 'We hebben een geweldige samenwerking met Legendary en Plan B, en het perfecte creatieve team van Stephany, Christopher, en Christopher, om Brian en Cliff’s grafische romans tot leven te brengen.'