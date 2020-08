Amazon Studios bestelt tweede seizoen van hit-thriller 'Hunters'

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/Amazon Prime Video 2019

Amazon Studios kondigde aan dat ze een tweede seizoen van de Amazon Original serie 'Hunters' hebben besteld. 'Hunters' is een populaire samenzweringsthriller, gemaakt door David Weil en uitvoerend geproduceerd door Jordan Peele.

De serie zal exclusief te streamen zijn op Amazon Prime Video in meer dan 200 landen en gebieden wereldwijd. Het veelgeprezen eerste seizoen van 'Hunters', met in de hoofdrol Al Pacino, Logan Lerman en Jerrika Hinton, ging op 21 februari dit jaar in première.

'Ik ben Jen en de Amazon familie heel erg dankbaar voor hun buitengewone steun aan 'Hunters'', zei Weil. 'Naast onze prachtige cast, ongelooflijke crew, briljante schrijvers en producenten, wil ik graag het volgende hoofdstuk van Hunters met iedereen delen.'

'David Weil's gedurfde visie en onbevreesde verbeelding heeft voor een spannend en actievol eerste seizoen van 'Hunters' gezorgd. Het heeft Prime Video klanten over de hele wereld bezig gehouden', zei Jennifer Salke, Head of Amazon Studios, 'We zijn blij dat David, Jordan en de 'Hunters' terugkomen met meer.'

In het debuutseizoen van 'Hunters' volgde een gevarieerde groep nazi-jagers die in 1977 in New York City woonden. De Hunters, zoals ze bekend zijn, hebben ontdekt dat honderden hooggeplaatste nazi-ambtenaren onder ons leven en samenzweren om een Vierde Rijk te creëren in de Verenigde Staten.

De andere sterren uit de serie zijn Josh Radnor, Kate Mulvany, Tiffany Boone, Greg Austin, Louis Ozawa, Carol Kane, Saul Rubinek, Dylan Baker en Lena Olin. Seizoen 1 van Hunters, geproduceerd door Amazon Studios, Peele’s Monkeypaw Productions en Sonar Entertainment, werd uitvoerend geproduceerd door David Weil, die als co-showrunner naast uitvoerend producent Nikki Toscano fungeerde. Alfonso Gomez-Rejon leidde de pilot en was uitvoerend producent naast Win Rosenfeld van Monkeypaw Productions; Nelson McCormick; en David Ellender van Sonar Entertainment.