Amazon Studios bestelt seriebewerking van 'Anansi Boys'

Amazon Studios heeft aangekondigd dat het een seriebewerking heeft besteld van Neil Gaiman's internationale bestseller 'Anansi Boys'. 'Anansi Boys' zal exclusief op Amazon Prime Video in première gaan in meer dan 240 landen en gebieden wereldwijd. De opnames van de zesdelige serie beginnen later dit jaar in Schotland.

'Anansi Boys' is gebaseerd op de gelijknamige roman van Gaiman en volgt Charlie Nancy, een jongeman die gewend is om door zijn vervreemde vader in verlegenheid te worden gebracht. Maar wanneer zijn vader sterft, ontdekt Charlie dat zijn vader Anansi was: de misleidende god van de verhalen. En hij komt te weten dat hij een broer heeft. Nu komt zijn broer, Spider, in Charlie's leven, vastbesloten om het interessanter te maken, maar het wordt ook een stuk gevaarlijker.

Gaiman, Sir Lenny Henry, Douglas Mackinnon, Hanelle M. Culpepper, Hilary Bevan Jones en Richard Fee zijn uitvoerend producent. Gaiman en Henry zullen ook schrijven voor de serie samen met Arvind Ethan David, Kara Smith, en Racheal Ofori. Gaiman en Mackinnon zullen fungeren als co-showrunners. Culpepper ('Star Trek: Picard', 'Memories of Ptolemy Grey') zal de pilot regisseren. Jermain Julien ('Grantchester') en Azhur Saleem ('Doctor Who') doen ook de regie voor de serie. Paul Frift zal produceren.

'Anansi Boys' is een op zichzelf staand verhaal en geen vervolg of spin-off van Gaiman's roman 'American Gods'. Het verhaal van het boek werd oorspronkelijk ontwikkeld in een gesprek tussen Gaiman en Henry. De verfilming van de serie is een hereniging van de samenwerking tussen het tweetal.

Gaiman: ''Anansi Boys' begon rond 1996, vanuit een gesprek dat ik had met Lenny Henry over het schrijven van een verhaal dat divers was en deel uitmaakte van de cultuur waar we beiden van hielden. Ik schreef een roman, een vrolijk en grappig boek over een dode god en zijn twee zonen, over vogels en geesten en beesten en agenten, gebaseerd op Caribische en Afrikaanse verhalen. Het was mijn eerste nummer één NYT Bestseller, en het werd een geliefd en prijswinnend boek.'

''Anansi Boys' als TV serie heeft lang op zich laten wachten -- ik begon meer dan tien jaar geleden voor het eerst te werken met Endor en Red aan het maken ervan. We hadden Amazon Prime Video nodig om onze visie te omarmen, we hadden een hoofdregisseur nodig met het vakmanschap en de visie van Hanelle Culpepper, we hadden de creatieve en technische tovenarij van Douglas Mackinnon nodig (die uitvogelde hoe we de grenzen van het mogelijke konden verleggen om een verhaal te filmen dat zich over de hele wereld afspeelt in een enorme studio buiten Edinburgh), en we hadden de rest van de verbazingwekkende talenten nodig waar nog niemand vanaf weet.'

'Ik ben erg blij dat Sir Lenny Henry een van onze uitvoerend producenten is. Hij was erbij toen het werd bedacht, hij heeft het audioboek ingesproken en hij is trouw gebleven aan de productie. We proberen een nieuw soort show te maken met 'Anansi Boys', en iets te maken dat diversiteit viert en er blij mee is, zowel voor als achter de camera. Ik ben zo blij dat het gaat gebeuren en dat mensen Mr Nancy, Charlie en Spider, de Bird Woman en de rest zullen ontmoeten.'

Henry: 'Ik ben al meer dan 30 jaar een grote fan van Neil Gaiman en ik vind het geweldig om deel uit te maken van het creatieve team van 'Anansi Boys'. Ik vind het geweldig dat we een voldoende diverse cast en crew zullen hebben om dit vrolijke verhaal te vertellen!'

De show wordt geproduceerd door Amazon Studios, The Blank Corporation, Endor Productions, en RED Production company. Met deze aankondiging zet Amazon Studios zijn relatie met Gaiman, die een algemene deal heeft met de studio, voort.