Amazon Studios bestelt nieuwe dramaserie 'Things I Know to be True' met Nicole Kidman

Amazon Studios kondigde de aangrijpende nieuwe dramaserie 'Things I Know to be True' aan. Met in de hoofdrol Nicole Kidman, de winnaar van de Academy en de Emmy Award, onder haar Blossom Films label.

'Things I Know to be True' is van Amazon Studios, NBCUniversal International Studios' Matchbox Pictures and Blossom Films, in samenwerking met Jan Chapman Films. NBCUniversal International Studios is een divisie van Universal Studio Group. De serie gaat exclusief in première op Amazon Prime Video in meer dan 240 landen en gebieden wereldwijd.

De serie is gebaseerd op het bekroonde toneelstuk van Andrew Bovell. 'Things I Know to be True' gaat om de veerkracht van een duurzaam huwelijk en de evoluerende aard van de liefde van een gezin, terwijl Bob en Fran Price kijken hoe hun volwassen kinderen onverwachte beslissingen nemen die de loop van hun leven veranderen.

'Things I Know to be True' is geschreven door Bovell, wie ook de uitvoerend producent is. Kidman zal ook dienen als uitvoerend producent voor Blossom Films, samen met Per Saari. Amanda Higgs en Alastair McKinnon zijn uitvoerend producent voor Matchbox Pictures. Jan Chapman is uitvoerend producent voor Jan Chapman Films.

Kidman zei: 'Ik zal de ervaring die ik had bij het zien van Andrew's toneelstuk in Sydney nooit vergeten, een geweldige theaterervaring. Andrew's toneelstuk is prachtig en zijn scripts voor de serie zijn net zo goed. Met Amazon's vertrouwen, Jen Salke's begeleiding, en een buitengewoon producerend team, hebben we hoge verwachtingen voor wat dit kan worden.'

'Dit is een verhaal over familie, dat ding dat je je leven lang probeert te ontvluchten, alleen maar om te verlangen naar wat je hebt verloren als je dat ooit doet', zei Bovell. 'Ik ben blij dat een actrice van Nicole Kidman's kaliber de serie leidt in de rol van Fran Price. Als moeder en vrouw is ze gecompliceerd, moeilijk en volstrekt meeslepend. Ik ben ook blij dat een bedrijf als Amazon Studios zo'n vertrouwen in het verhaal heeft getoond en het naar een wereldwijd publiek zal brengen.'

''Things I Know to Be True' is een wonderbaarlijk complexe en intense emotionele reis die onderzoekt wat een familie uit elkaar trekt en de liefdesbanden die hen verenigen op de proef stelt', zei Jennifer Salke, Head of Amazon Studios. 'We zijn Andrew en onze partners dankbaar voor de lancering op Prime Video, en zijn altijd zo blij om te bouwen op onze lei met Nicole en Per en iedereen op Blossom.'

'Onze drijvende kracht bij Matchbox is het vertellen van verhalen voor een wereldwijd publiek met de kracht en de rijkdom van Australisch talent', zei McKinnon. 'Het is spannend om met Nicole Kidman, het Blossom team en de creatieve krachten van Andrew Bovell, Amanda Higgs en Jan Chapman samen te werken. Samen met de steun van Amazon Studios weten we dat we iets heel bijzonders hebben.'