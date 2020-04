Amazon Prime Video toont trailer voor tweede seizoen van 'Homecoming'

Amazon Prime Video heeft de teaser trailer uitgebracht voor 'Homecoming', seizoen 2. De serie gaat op 22 mei 2020 in première.

De serie 'Homecoming' keert voor een tweede seizoen terug met een nieuw mysterie en een nieuwe actrice, namelijk Janelle Monáe. Haar personage wordt wakker in een roeiboot die op een meer drijft, ze herinnert zich niet hoe ze daar gekomen is en ze weet niet eens wie ze is. De zoektocht naar haar identiteit leidt haar naar het centrum van de Geist Group, het onconventionele healthcare bedrijf achter het Homecoming Initiative. Dit bedrijf helpt mensen met soortgelijke problemen als die van haar.

In het tweede seizoen verschijnt Stephan James in zijn rol als Walter Cruz. Hij herinnert zich dat er een nog verraderlijkere versie van het programma aan de gang is, net wanneer hij een nieuw leven probeert op te bouwen na de trauma's van de oorlog en zijn behandeling bij het Homecoming Initiative. Hong Chau keert terug als Audrey Temple, de anonieme en ondergeschikte bij de Geist Group. Ze bevindt zich onverwachts een positie die zich aan de top van het bedrijf bevindt.

Andere leden van de cast voor seizoen twee zijn Oscarwinnaar Chris Cooper, als Leonard Geist de oprichter van het bedrijf, en Emmy-winnaar Joan Cusack, als Francine Bunda de excentrieke militaire vrouw.

De co-showrunners en uitvoerende producenten van 'Homecoming' zijn Eli Horowitz en Micah Bloomberg, die tevens de makers zijn van de Gimlet Media podcast, waarop de show is gebaseerd. Alle afleveringen van het tweede seizoen worden geregisseerd door Kyle Patrick Alvarez, die ook dient als Executive Producer. 'Homecoming' wordt gecoproduceerd door Amazon Studio's en UCP en uitvoerend geproduceerd (naast degenen die al genoemd zijn) door: Julia Roberts via haar productiebedrijf Red Om Films, Sam Esmail via zijn productiebedrijf Esmail Corp, Chad Hamilton van Anonymous Content & Chris Giliberti, Alex Blumberg en Matt Lieber van Gimlet Media.