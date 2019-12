Amazon Prime Video presenteert 'The Grand Tour Roadtrip: Seamen'

Amazon bevestigt dat het eerste deel van een reeks avontuurlijke specials van 'The Grand Tour' gelanceerd wordt in meer dan 200 landen op 13 december, alleen op Prime Video.

'The Grand Tour' presenteert deze spannende roadtrip: Seamen, Clarkson, Hammond en May beleven avonturen over de wateren in Vietnam en Cambodja.

Amazon Prime Video heeft aangekondigd dat 'The Grand Tour: Seamen', de eerste van een reeks spannende avontuur-specials van 'The Grand Tour', exclusief wordt gelanceerd op 13 december 2019 in meer dan 200 landen.

Clarkson, Hammond en May beginnen aan hun volgende Prime Video-avontuur - tevens de eerste in een reeks van avontuurlijke specials - een spannende 'roadtrip' door Vietnam en Cambodja. Voor deze ene keer hebben de presentatoren de auto ingeruild voor een boot. Hun avontuurlijke reis neemt hen mee langs een van de meest iconische waterwegen ter wereld, namelijk de Mekong Delta. Fans kunnen elementen van de vorige klassieke roadtrips verwachten. Zo kiezen Clarkson, Hammond en May boten zoals ze normaal een auto uitkiezen en geven ze ieder een eigen draai aan hun boot, maar ook aan die van elkaar.

Tijdens dit avontuur over het water gebruiken de presentatoren drie verschillende soorten boten. Clarkson’s boot is een recreatie van een boot uit het Vietnamese oorlog tijdperk, het beroemde militaire schip dat te zien is in de Apocalypse Now. Bij Hammond komt zijn innerlijke Don Johnson naar boven door te kiezen voor een speedboot in Miami Vice stijl en May leeft zijn droom met een klassieke houten rivier cruiser uit het jaar 1939. Hun roadtrip omvat een reis van 800 km die begint op het gevaarlijke Tonlé Sap-meer en die zich via een reeks avonturen en calamiteiten door de Mekong Delta baant. Om het allemaal af te sluiten, vindt de climax van de film plaats tijdens een van de gevaarlijkste en meest opwindende uitdagingen die Clarkson, Hammond en May ooit hebben doorstaan.

'Wij zijn super blij om de lanceringsdatum voor 'The Grand Tour: Seamen' aan te kondigen, het eerste deel van een reeks avontuurlijke specials van Prime Video’s geliefde trio Clarkson, Hammons and May', zegt Georgia Brown, director of European Amazon Originals voor Prime Video. 'We weten dat fans het geweldig vinden om de jongens te zien op deze ongeloofelijke avonturen op exotische locaties. En dit is precies wat 'The Grand Tour: Seamen' laat zien. Deze special belooft een spannende off-road escapade te worden, vol uitdagingen en gevaar, climaxen in een van de gevaarlijkste en meest opwindende uitdagingen die Jeremy, Richard en James ooit hebben kunnen doorstaan. De kijkers staat een spannende rit te wachten!'

'The Grand Tour: Seamen' is de eerste van deze nieuwe avontuurlijke roadtrip special. Het filmen voor de volgende special in Madagascar is net klaar. Deze zal volgend jaar exclusief te zien zijn op Prime Video. Naast 'The Grand Tour' zijn de presentatoren druk bezig geweest met het filmen van hun eigen Prime Video-serie. 'James May: Our Man in Japan, I Bought The Farm' (werktitel) van Jeremy Clarkson en de pop-science serie van Richard Hammond met Tory Belleci welke in de komende jaren verschijnt op Prime Video. Alle voorgaande seizoenen van 'The Grand Tour' zijn nu exclusief beschikbaar in 200 landen op Prime Video.