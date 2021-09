Amazon Prime Video presenteert: 'Justin Bieber: Our World'

Amazon Studios zal de onthullende en spraakmakende documentaire over Justin Bieber wereldwijd uitbrengen op 8 oktober. De documentaire gaat over het leven van de wereldwijde superster en zijn eerste concert in drie jaar, en is geproduceerd door Michael D. Ratner's OBB Pictures, Bieber Time Films, en Scooter Braun Films.

'Justin Bieber: Our World' neemt kijkers mee backstage, onstage, en in de privé-wereld van het muzikale icoon als hij zich voorbereidt op zijn nooit eerder vertoonde concert, 'T-Mobile Presents New Year's Eve Live with Justin Bieber.' Na een onderbreking van drie jaar van optredens, en met concertzalen gesloten als gevolg van de pandemie, levert Bieber een opwindende show ter afsluiting van 2020 op het dak van het Beverly Hilton Hotel voor 240 genodigden en miljoenen fans die wereldwijd meekijken via een livestream. De film volgt Bieber en zijn hechte team in de maand voorafgaand aan de show. Terwijl ze repeteren en een podium bouwen houden ze zich aan strikte gezondheids- en veiligheidsprotocollen. De film legt ook persoonlijke, zelfgefilmde momenten vast tussen Bieber en zijn vrouw Hailey.

'Live optreden en contact maken met mijn fans door middel van muziek is heel betekenisvol voor mij. Deze film documenteert een intense en spannende tijd, waarin ik me voorbereidde op een terugkeer op het podium tijdens deze periode van echte onzekerheid. Samenkomen met mijn team, de obstakels overwinnen, en een speciale show afleveren, omringd door vrienden en familie; je kan het allemaal zien in de documentaire', zegt Bieber.

Ratner voegt toe: 'Ik kan niet trotser zijn op onze samenwerking met Justin, het Scooter Braun Films team en de gezamenlijke inspanning van allen om dit project mogelijk te maken. Amazon Studios is de ideale partner om deze inspirerende en feel-good film te delen met een wereldwijd publiek. Zorg ervoor dat je hem kijkt met het volume op maximaal.'

''Justin Bieber: Our World' is een rauwe momentopname van Justin en degenen die het dichtst bij hem staan tijdens een belangrijk moment in zijn leven en carrière. Filmmaker Michael D. Ratner heeft prachtig de geest van Justin vastgelegd door middel van zeldzame momenten zowel on and off stage. We zijn verheugd om Bieber fans over de hele wereld uit te nodigen om te ervaren wat een echt intieme portrettering is van een van 's werelds meest iconische muzikanten', aldus Jennifer Salke, hoofd van Amazon Studios.

Superster Bieber bereikte onlangs voor de tweede keer in acht maanden #1 op de Billboard Hot 100 met 'Stay', zijn samenwerking met The Kid LAROI. Zijn achtste #1 single in zijn carrière, 'Stay' schreef geschiedenis. Bieber werd de jongste solo artiest ooit die 100 hits in de hitlijst bereikte. Zijn gecertificeerde platina hit 'Peaches' debuteerde op #1 in de Hot 100 en stond op #1 in zowel de Top 40 als de Rhythmic Airplay charts. 'Peaches'-met meer dan 1,5 miljard streams wereldwijd- is de laatste single van Bieber's album Justice, zijn achtste album dat op #1 debuteert in de Billboard200. Eerder dit jaar schreef Bieber geschiedenis als de eerste mannelijke soloartiest die op #1 debuteerde in zowel de Billboard 200 album chart als de Billboard Hot 100 singles chart. Bij zijn debuut was Justice het meest gestreamde album in 117 landen en heeft tot nu toe meer dan 6 miljard streams geaccumuleerd. Met meer dan 75 miljard streams in zijn carrière en meer dan 70 miljoen verkochte albums wereldwijd, is Bieber een van de grootste artiesten ter wereld. Hij is de #1 artiest op YouTube, met meer dan 60 miljoen abonnees wereldwijd, en is de #1 artiest op Spotify wereldwijd met meer dan 75 miljoen maandelijkse luisteraars.

'Justin Bieber: Our World', vanaf vrijdag 8 oktober te ziien op Amazon Prime Video.