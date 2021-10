Amazon Prime Video onthult openingsscène en premièredatum 'The Legend of Vox Machina'

Amazon Prime Video heeft de indrukwekkende openingsscène van 'The Legend of Vox Machina', een geanimeerde fantasy-avonturenserie voor volwassenen die op 4 februari 2022 wereldwijd van start gaat vrijgegeven.

Deze sneak peek - die ook een live lezing van een scène uit de eerste aflevering bevat - werd gedeeld met fans als onderdeel van een virtueel New York Comic Con panel met de oprichters en cast van Critical Role, die ook dienen als uitvoerend producenten van de serie.

'The Legend of Vox Machina'

Gebaseerd op de geliefde personages en avonturen van Critical Role's eerste livestreamed tabletop role-playing game (RPG) campagne, is 'The Legend of Vox Machina' een geanimeerde fantasy-avonturenserie over volwassenen die Vox Machina volgen, een groepje buitenbeentjes met een voorliefde voor zuipen en knokken. In een wanhopige poging om hun oplopende barrekening af te betalen, belanden deze onwaarschijnlijke helden op een zoektocht om het rijk Exandria te redden van duistere magische krachten. Van een sinistere necromancer tot een krachtige vloek, de groep komt allerlei obstakels tegen die niet alleen hun vaardigheden op de proef stellen, maar ook de kracht van hun band.

'The Legend of Vox Machina' is een productie van Amazon Studios, Critical Role, en Titmouse voor Amazon Prime Video. In de serie zijn de oprichters van Critical Role en castleden Laura Bailey, Taliesin Jaffe, Ashley Johnson, Liam O'Brien, Matthew Mercer, Marisha Ray, Sam Riegel en Travis Willingham te zien. De cast van Critical Role is ook uitvoerend producent, samen met Brandon Auman ('Star Wars: Resistance') en Chris Prynoski ('Metalocalypse').