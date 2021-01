Amazon Prime Video lanceert psychologische thriller-serie 'Cruel Summer'

Amazon Prime Video heeft de exclusieve wereldwijde rechten (VS, Canada en China uitgezonderd) van de langverwachte psychologische thriller 'Cruel Summer' verkregen. 'Cruel Summer' is mede geproduceerd door Entertainment One (eOne) en Iron Ocean Productions, naast Jessica Biel en Michelle Purple.

De serie wordt gelanceerd op Prime Video na de Amerikaanse première op Freeform later dit jaar.

'Met 'Cruel Summer' hebben Jessica Biel, Michelle Purple, Bert V. Royal en Tia Napolitano een uniek drama gecreëerd waarbij Prime leden wereldwijd op het puntje van hun stoel zullen gaan zitten terwijl dit mysterieuze verhaal zich afspeelt', aldus Brad Beale Vice President, Wereldwijde Content Acquisitie voor Prime Video. 'Deze langverwachte serie is een geweldige aanvulling voor het Prime Video aanbod.'

'We zijn verheugd om onze internationale relatie met Amazon Prime Video uit te breiden met deze populaire serie', aldus Stuart Baxter, President, Internationale Distribution, eOne. ''Cruel Summer' komt op het juiste moment, nu de vrouwelijke stem sterk aanwezig is. Het is uniek een verhaal vanuit twee perspectieven, waarbij een duister mysterie langzaam wordt ontrafeld. Wij geloven dat dit fascinerende drama het publiek wereldwijd zal aanspreken.'

'Cruel Summer' is een onconventionele serie die zich afspeelt gedurende drie zomers in de jaren '90 wanneer een mooie en populaire tiener wordt vermist en een ogenschijnlijk rustig meisje zich transformeert van een lief en onhandig buitenbeentje tot het meest populaire meisje in de stad, en uiteindelijk de meest verachte persoon in Amerika wordt. Iedere aflevering wordt verteld van afwisselende perspectieven. De talenten zijn Olivia Holt, Chiara Aurelia, Michael Landes, Froy Gutierrez, Harley Quinn Smith, Allius Barnes, Blake Lee, Brooklyn Sudano en Sarah Drew.

Gemaakt en geproduceerd door Bert V. Royal met Tia Napolitano als Showrunner en Executive Producer, komt 'Cruel Summer' van lead studio eOne en Iron Ocean Productions' Jessica Biel en Michelle Purple. Max Winkler regisseerde en produceerde de pilot. eOne heeft wereldwijd de distributierechten van de serie (ex. VS en Canada).