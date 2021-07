Amazon Prime Video kondigt tweede seizoen van 'Clarkson's Farm' aan

Na de lancering van de eerste serie van 'Clarkson's Farm', de UK Amazon Original serie, komt er een tweede seizoen. De serie zal exclusief en wereldwijd beschikbaar zijn op Prime Video.

Kijkers kunnen een diepere inzicht verwachten in nog een jaar op Diddly Squat Farm als Jeremy streeft naar diversifiëren, het uitbreiden van zijn beperkte agrarische kennis onder het toeziend oog van zijn no-nonsense team. De tractor bestuurder Kaleb, Gerald, adviseur 'Cheerful' Charlie, Jeremy's wederhelft Lisa en nog veel meer. Seizoen 2 belooft meer humor, triomfen en beproevingen, en natuurlijk meer boerenmisstappen, als we Jeremy & co volgen op hun landbouw avontuur.

'Ik ben erg blij dat iedereen weer wat tijd kan doorbrengen met 'Cheerful' Charlie, Gerald, Lisa en natuurlijk, Kaleb. We zijn zo'n gelukkig team', zei Jeremy Clarkson.

'Clarkson's Farm is Jeremy's ongefilterde liefdesbrief aan de landbouw', aldus Dan Grabiner, Head of UK Originals, Amazon Studios. 'Het is die authenticiteit, charme en humor, gecombineerd met de fantastische personages op de boerderij, die de serie zo'n opmerkelijke hit bij het publiek hebben gemaakt. We zijn verheugd om weer een jaar het leven op Diddly Squat met het team mee te maken, en wensen Kaleb en boeren in het hele land veel succes toe nu Moeder Natuur wraak blijft nemen op Jeremy.'

Het eerste seizoen van 'Clarkson's Farm' volgde een intens, slopend en vaak hilarisch jaar uit het leven van de meest onwaarschijnlijke boer van Groot-Brittannië, Jeremy Clarkson. Kijkers zagen Clarkson en zijn agrarische medewerkers te kampen met het slechtste landbouwweer in decennia, ongehoorzame dieren, niet-reagerende gewassen en een onverwachte pandemie. De serie kreeg een 9,2 van IMDb en 5* van Prime Video kijkers. 'Clarkson's Farm' is populair bij het publiek vanaf het begin, met publiek en critici lovend over de serie.

'Clarkson's Farm' wordt geproduceerd door Expectation en Con Dao Productions voor Amazon Studios. De Executive Producers zijn Peter Fincham en Andy Wilman en de Series Director is Will Yapp. Meer details over het tweede seizoen zullen op een later moment bekend worden gemaakt.