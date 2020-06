Amazon Prime Video kondigt terugkeer van Sergio Ramos aan

Na het wereldwijde succes van 'El Corazón de Sergio Ramos', dat werd genomineerd voor 3 Daytime Emmy Awards, kondigt Prime Video een nieuwe zesdelige Amazon Original aan over het leven van de legendarische voetballer.

Sergio Ramos is te zien in 'De Legende Sergio Ramos', na het succes van de 3 Daytime Emmy Award genomineerde 'El Corazon de Sergio Ramos'. De docu-serie zal 2021 in meer dan 240 landen exclusief op Prime Video worden gelanceerd.

Deze zes-episode docuserie zal de legendarische carrière van Sergio Ramos laten zien, met unieke momenten. De serie zal zowel de glorieuze momenten van Sergio als zijn teleurstellingen vastleggen. Na 15 jaar aan de top te hebben gevoetbald, blijft Sergio Ramos alles geven aan de sport waar hij van houdt, alsof het nog steeds zijn eerste dag op het veld is.

'Ik ben blij dat ik mijn verhaal kan blijven delen met al mijn fans en dat ik nieuwe momenten van vreugde, verdriet en opwinding kan laten zien die deel uitmaken van mijn professionele en persoonlijke leven en die me hebben geholpen om de persoon te worden die ik nu ben', verklaarde Sergio Ramos. 'Na 'El Corazón de Sergio Ramos' zal deze nieuwe docu-serie een eerlijke en grondige blik in mijn carrière werpen om te laten zien wat er de afgelopen jaren is gebeurd'.

'Na het succes van 'El Corazón de Sergio Ramos', zijn we blij om weer samen te werken met Sergio en zijn familie om de fans opnieuw een fantastische blik achter de schermen te geven. We zijn ongelooflijk dankbaar dat Sergio ons weer eens in zijn leven heeft gelaten', aldus Georgia Brown, directeur van de Europese Amazon Original Series, Amazon Studios. 'We willen ook graag Real Madrid, de Spaanse voetbalbond en de familie van Sergio bedanken voor de samenwerking zodat wij Prime leden weer kunnen verrassen met een eerlijke blik op de legendarische status van Sergio Ramos.'

De productie van 'De Legende Sergio Ramos' is begin dit jaar gestart en is gepauzeerd als gevolg van de COVID-19, en zal worden hervat in de komende maanden in naleving van de laatste regels. Deze docu-serie is een Endemol Shine Iberia productie, uitvoerend producent Javier Pereira en geregisseerd door José Rueda.