Amazon Prime Video kondigt een tweede seizoen aan van 'James May's Travelogue'

Na het succes van 'Our Man in Japan', zal James May dit keer vertrekken op een meeslepende missie van 6.500 kilometer door de Verenigde Staten van Amerika; een land van bergen en baaien, wolkenkrabbers en woestijnen.

Reizend van Cape Cod naar Seattle, via New York, Detroit, Nashville, New Orleans, Houston, Santa Fe, Las Vegas, en LA, zal hij zich volledig onderdompelen in de echte Amerikaanse manier van leven om de ware smaak van het land te ontdekken.

'Ik vertrek met twee doelen: Naar het Westen gaan, zoals de kolonisten en goudzoekers van vroeger, en me daarbij niet dik eten aan Amerikaanse ontbijtjes. Als een man die is opgegroeid met Amerikaanse politieshows en Hollywoodfilms, geloof ik nog steeds dat alles in Amerika beter moet zijn; van de grootte van hun koelkasten tot de griezelige uitlijning van hun tanden. Maar is dat ook zo?', aldus James May.

'Hoe opwindend James het ook vindt om zijn eigen keuken te verkennen, zijn wij dolblij dat Our Man weer op pad gaat voor een nieuw avontuur', zegt Dan Grabiner, Head of UK Originals, Amazon Studios.

De serie zal het team achter de eerste serie herenigen, waaronder BAFTA-genomineerde serie regisseur Tom Whitter ('James May's Toy Stories', 'Cars of the People') en uitvoerend producent Will Daws ('James May's Toy Stories', 'Amazing Spaces').