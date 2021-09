Amazon Prime Video brengt nieuwe original 'Cash Truck' uit

Wanneer H (Jason Statham) aan de slag gaat bij een geldtransportbedrijf, dat verantwoordelijk is voor het wekelijks vervoeren van honderden miljoenen dollars, heeft hier net een dodelijke roofoverval plaatsgevonden.

De crew bekijkt de mysterieuze H met argwaan: is hij een undercover politieagent, een oorlogsheld of een crimineel meesterbrein?

Na onder andere 'Lock', 'Stock' and 'Two Smoking Barrels' werken Guy Ritchie en Jason Statham voor de vierde keer samen in deze actiefilm die zich afspeelt over verschillende tijdslijnen en vanuit verschillende perspectieven.

'Cash Truck', met in de hoofdrollen Jason Statham, Josh Hartnett, Holt McCallany is vanaf donderdag 23 september te zien bij Amazon Prime Video.