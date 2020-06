Alle seizoenen van 'Modern Family' bij Amazon Prime Video

'Modern Family' is een Amerikaanse serie die maar liefst vier Emmy's en een Golden Globe ontving. Het verhaal gaat over drie gezinnen die samen één grote familie vormen.

De ene is gescheiden en de ander is opnieuw getrouwd, samen met hun kinderen is het een maar al te gezellige boel in huis. Met de veel jongere Gloria Delgado die samen met haar vorige man een zoon heeft, Manny.

In de loop van de serie krijgen de twee ook een zoon, Fulgencio Joe Pritchett. Hun heet Stella en Jay heeft ook twee kinderen uit zijn eerste huwelijk.

'Modern Family' - seizoen 1 tot 9 op Amazon Prime Video.