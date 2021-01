Actieserie 'Sky Rojo' van makers van 'La Casa de Papel' binnenkort op Netflix

Foto: © Netflix 2021

Stay alive for five more minutes. That's the plan. De makers van 'La Casa de Papel' zijn terug met een nieuwe actieserie met Verónica Sánchez, Asier Etxeandia, Miguel Ángel Silvestre, Lali Espósito, Yany Prado en Enric Auquer.

Álex Pina en Esther Martínez Lobato geven de kijker een adrenalineshot in hoog tempo, met afleveringen van 25 minuten.

Donkere humor, een gezonde dosis actie en pure adrenaline. Dat is de belofte van 'Sky Rojo', een nieuwe Netflix Original die wereldwijd in première gaat op 19 maart. Het eerste seizoen bestaat uit acht afleveringen van elk 25 minuten en een mix van genres, door de makers Álex Pina en Esther Martínez Lobato ('La Casa de Papel') aangeduid als 'Latin pulp'.

De protagonisten van 'Sky Rojo', Coral (Verónica Sánchez), Wendy (Lali Espósito) en Gina (Yany Prado) ontvluchten hun huidige bestaan in Las Novias Club op zoek naar vrijheid. Ondertussen worden ze achtervolgd door Romeo (Asier Etxeandia) - hun pooier - en zijn handlangers Moisés (Miguel Ángel Silvestre) en Christian (Enric Auquer). De vrouwen vatten samen een hectische en chaotische road trip aan, waarin ze geconfronteerd worden met allerlei mogelijke gevaren en elke seconde hun laatste kan zijn... Hierdoor wordt hun vriendschap steeds hechter en ontdekken ze wat het allerbelangrijkste is: dat ze samen sterk staan om hun leven weer op te bouwen.

'Sky Rojo' is gefilmd op diverse locaties in Madrid en op Tenerife. Er zijn twee seizoenen van elk acht afleveringen bevestigd. De serie is voor Netflix geproduceerd door Vancouver Media.

De internationale hoofdcast bestaat uit Verónica Sánchez ('The Pier', '13 Roses'), Asier Etxeandia ('Pain and Glory', 'Velvet'), Miguel Ángel Silvestre ('Velvet', 'Sense8'), de Argentijnse zangeres en actrice Lali Espósito ('Casi Ángeles', 'Esperanza Mía'), de Cubaanse actrice Yany Prado ('La doble vida de Estela Carrillo', 'La reina soy yo') en Enric Auquer ('La línea invisible', 'Perfect Life').

Álex Pina en Esther Martínez Lobato zijn de makers en uitvoerend producenten van 'Sky Rojo', samen met Jesús Colmenar en ondersteund door co-uitvoerend producenten David Barrocal, Migue Amoedo en David Victori. De nieuwe Netflix Original wordt geregisseerd door Jesús Colmenar, Óscar Pedraza, David Victori, Albert Pintó, Javier Quintas en Eduardo Chapero-Jackson. Het schrijversteam bestaat uit Álex Pina, Esther Martínez Lobato, David Barrocal, David Oliva, Javier Gómez Santander, Juan Salvador López en Mercedes Rodrigo. Migue Amoedo stuurt de cameraploeg aan, samen met David Azcano and David Acereto, terwijl Juan López Olivar en Cristina López Ferraz leiding geven aan het productieteam.

'Sky Rojo' is vanaf 19 maart exclusief te zien op Netflix.