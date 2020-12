Acteur Bram Van der Vlugt (86) overleden aan corona

Acteur Bram Van der Vlugt is op 86-jarige leeftijd in zijn slaap overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat heeft zijn familie laten weten en is bevestigd door de NOS.

Bram van der Vlugt was gedurende decennia een veelgevraagd toneel- en televisieacteur. Zijn grote bekendheid verwierf hij echter in Nederland én Vlaanderen door zij rol als dokter Victor Brouwer in de immens populaire doktersserie 'Medisch Centrum West'. Maar hij had ook rollen in series als 'Unit 13', 'Moordvrouw', 'Meiden van de Wit', 'Dokter Deen', enz. Teveel om op te sommen eigenlijk. Onder de films waarin hij acteerde behoren 'De Brief voor de Koning', 'Flodder in Amerika', 'Pietje Bell' en meer...

Ook met Sinterklaas had Bram van der Vlugt een bijzonder goeie band. In 2010 nam hij afscheid en gaf hij het stokje door aan een nieuwe hulpsinterklaas. De Sint bedankte hem toen vanuit Spanje voor een kwarteeuw trouwe dienst.

