'A Haunting in Venice' komt naar Disney+

Agatha Christie's legendarische Hercule Poirot maakt zijn terugkeer in de bovennatuurlijke mystery thriller 'A Haunting in Venice', die vanaf 22 november exclusief op Disney+ gestreamd kan worden.

De film is gebaseerd op de Agatha Christie-roman uit 1969, 'Hallowe’en Party', en is Certified-Fresh op Rotten Tomatoes.

'A Haunting in Venice' werd geproduceerd en geregisseerd door Kenneth Branagh ('Murder on the Orient Express', 'Death on the Nile'), die ook meespeelt met een briljant acteursensemble die onvergetelijke personages neerzet, waaronder Kyle Allen, Camille Cottin, Jamie Dornan, Tina Fey, Jude Hill, Ali Khan, Emma Laird, Kelly Reilly, Riccardo Scamarcio en Michelle Yeoh.

Abonnees kunnen de film streamen op Disney+ vanaf 22 november. De film vervolledigt de trilogie op Disney+, met 'Murder on the Orient Express' en 'Death on the Nile' reeds beschikbaar op de streamingservice.

'A Haunting in Venice' speelt zich af in het griezelige Venetië van na de Tweede Wereldoorlog op All Hallows' Eve. De film is een angstaanjagende mystery thriller met de terugkeer van de gevierde speurneus Hercule Poirot. Nu hij met pensioen is en in zelfopgelegde ballingschap leeft in de meest glamoureuze stad ter wereld, woont Poirot met tegenzin een seance bij in een vervallen, behekste palazzo. Wanneer een van de gasten wordt vermoord, komt de detective terecht in een sinistere wereld vol schaduwen en geheimen.

De film, waarin veel van de filmmakers achter 'Murder on the Orient Express' (2017) en 'Death on the Nile' (2022) zijn herenigd, is geregisseerd door Kenneth Branagh met een scenario van de Oscar®-genomineerde Michael Green gebaseerd op Agatha Christie's roman 'Hallowe'en Party'. De producenten zijn Kenneth Branagh, Judy Hofflund, Ridley Scott en Simon Kinberg, met Louise Killin, James Prichard en Mark Gordon als uitvoerende producenten. Een briljante cast vertolkt een reeks onvergetelijke personages, waaronder Kenneth Branagh, Kyle Allen (Rosaline), Camille Cottin ('Call My Agent'), Jamie Dornan ('Belfast'), Tina Fey ('30 Rock'), Jude Hill ('Belfast'), Ali Khan ('6 Underground'), Emma Laird ('Mayor of Kingstown'), Kelly Reilly ('Yellowstone'), Riccardo Scamarcio ('Caravaggio’s Shadow') en Oscarwinnaar Michelle Yeoh ('Everything Everywhere All at Once').