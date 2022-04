'90 Day Diaries' vanaf zaterdag te zien op TLC

Hoe gaan de stellen van '90 Day Fiancé' om met de coronamaatregelen en lockdowns? In de speciale serie '90 Day Diaries' filmen ze zichzelf terwijl ze zoveel mogelijk thuis moeten zitten.

Geen filmcrew dus en geen producers, maar hun zelfgemaakte videodagboek. Het geeft een extra intiem inkijkje in de levens van de stellen die elkaar vonden in het buitenland en die in korte tijd moesten beslissen of ze wilden trouwen (anders kon de buitenlandse geliefde niet in Amerika blijven).

We zien hoe Loren en Alexei thuis bivakkeren met hun nieuwe zoontje Shai. Alexei slaapt in de logeerkamer, omdat hij nog moet werken, terwijl Loren in de slaapkamer slaapt omdat ze ’s nachts nog borstvoeding geeft. Cortney heeft vanwege de coronamaatregelen een lange tijd bij Andy gezeten, maar besluit nu toch dat het tijd is om weg te gaan. Ze gaat naar haar ouders die ze erg heeft gemist en hoopt dat het los van elkaar wonen beter is voor haar relatie met Andy.

Ondertussen rijden we ook mee met Mohamed die gelukkig is als vrachtwagenchauffeur. Vanuit zij truck vertelt hij over zijn relatie met Danielle en onthult hij dat ze weer contact hebben via sms. Danielle zelf heeft wel een potentiële nieuwe partner, die echter nog getrouwd is... Welke kant gaat dit op?

'90 Day Diaries', vanaf zondag 16 april om 21.00 uur op TLC.