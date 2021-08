Sundance Award winnaar 'CODA' in première op Apple TV+

Apple Original Films heeft aangekondigd dat de veelgeprezen, bekroonde film 'CODA' op vrijdag 13 augustus in première gat op Apple TV+.

Geschreven en geregisseerd door Siân Heder ('Tallulah', 'Little America'), werd 'CODA' eerst vertoond in de categorie US Dramatic Competition op het Sundance Film Festival 2021 en werd bekroond met maar liefst vier prijzen op het festival: de Special Jury Award voor Ensemble Cast, de regieprijs, de publieksprijs en de Grand Jury Prize.

De cast van 'CODA' bestaat onder meer uit Emilia Jones ('Locke & Key'), Eugenio Derbez ('The Casagrandes'), Troy Kotsur ('The Number 23'), Ferdia Walsh-Peelo ('Vikings'), Daniel Durant ('Switched at Birth'), Amy Forsyth ('Beautiful Boy'), Kevin Chapman ('City on a Hill') en Academy Award-winnaar Marlee Matlin ('Children of a Lesser God').

'CODA' wordt geproduceerd door Vendome Pictures en Pathé, met Philippe Rousselet, Fabrice Gianfermi, Patrick Wachsberger en Jérôme Seydoux als producenten, en Ardavan Safaee en Sarah Borch-Jacobsen als uitvoerende producenten.

Het verhaal

De zeventienjarige Ruby (Emilia Jones) is het enige horende lid van een dove familie - een CODA, kind van dove volwassenen. Haar leven draait om het optreden als tolk voor haar ouders (Marlee Matlin, Troy Kotsur) en het werken op de vissersboot van het gezin, elke dag voor school met haar vader en oudere broer (Daniel Durant). Maar wanneer Ruby lid wordt van de koorclub van haar middelbare school, ontdekt ze een gave om te zingen en voelt ze zich al snel aangetrokken tot haar duetpartner Miles (Ferdia Walsh-Peelo). Aangemoedigd door haar enthousiaste koordirigent (Eugenio Derbez) om te solliciteren op een prestigieuze muziekschool, wordt Ruby verscheurd tussen de verplichtingen die ze voelt tegenover haar familie en het najagen van haar eigen dromen.

'CODA', vanaf vrijdag 13 augustus op Apple TV+.