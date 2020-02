Zusjes Nour & Fatma gaan op TikTok-missie bij VTM KIDS

Foto: VTM KIDS - © DPG Media 2020

TikTok… wie is daar? Vandaag, 26 februari, lanceert VTM KIDS de nieuwe miniserie 'Nour & Fatma' met de populaire TikTok-zusjes Nour en Fatma.

Het duo heeft maar liefst 342.500 volgers op de populaire muzikale app én ze hebben een missie. De zusjes willen bekende personen overhalen om met hen een TikTok te doen. In vier afleveringen, elke woensdag om 16.00 uur bij VTM KIDS en via VTM GO volgen kijkers hoe de zusjes langsgaan bij Gers Pardoel, Nora Gharib, Céline Dept en Stien Edlund.

In de eerste aflevering nemen Fatma en Nour rapper Gers Pardoel mee op TikTok-missie. Ze gaan eerst een kijkje nemen in de studio van Gers. Daarnaast hebben ze ook een heleboel vragen voor hem. Zo willen ze weten of Gers altijd al wist dat hij een rapper wou worden. 'Ik ben pas beginnen rappen toen ik 21 was. Als we ergens naartoe gingen om te skaten, was ik altijd wel aan het rappen achterin de auto. Ik rapte dan liedjes van Eminem. Muziek maken kan altijd. Voor mij is dat heel mijn leven', zegt Gers. Wat wordt het resultaat van hun missie om met Gers een TikTok-video te maken?

De vier missies van Nour & Fatma zijn vanaf nu elke woensdag te volgen bij VTM KIDS om 16.00 uur en via VTM GO.