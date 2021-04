Zorgen om Junior Planckaert na zwaar motorongeval: 'Maanden revalidatie'

Foto: Eén archief © VRT 2021

Afgelopen zaterdag had Junior Planckaert, de jongste zoon van Eddy en Christa, een motorongeval. Dat laat En weten. De ervaren motorrijder, die recent ook zijn droom als race- en rallypiloot ziet in vervulling gaan, is tijdens een rit in de Ardennen onfortuinlijk ten val gekomen.



Zaterdagavond werd Junior met spoed geopereerd aan zijn verwondingen. Hij liep onder meer een complexe breuk op in het onderbeen die een snelle ingreep vereiste.



Door de huidige coronamaatregelen is bezoek van zijn familie uitgesloten, maar de hechte familie hoopt dat Junior snel weer thuis is zodat hij spoedig kan herstellen. De revalidatie zal volgens de dokters enkele maanden in beslag nemen, maar Junior zit boordevol wilskracht en zal er met de steun van zijn familie, alles aan doen om weer snel te been te zijn.