Zondag de spraakmakende documentaire 'Kleine Jongen' over het leven van André Hazes bij VTM 2

Zijn bewogen leven ging over de tong en dat is niet anders voor de documentaire die erover werd gemaakt. André Hazes blijft één van de meest besproken volkszangers van de Lage Landen. Dit jaar zou hij 70 jaar geworden zijn.

De documentaire 'Kleine Jongen: Het Echte Leven van André Hazes' die naar aanleiding van die verjaardag werd gemaakt werpt een ander licht op het turbulente privéleven van Hazes en veroorzaakte een heuse storm in de media én in de familie zelf. De spraakmakende docu is nu ook bij ons te zien, want VTM 2 zendt het straffe levensverhaal van André Hazes nu zondag 9 mei om 21.15 uur exclusief uit.

In 'Kleine Jongen: Het Echte Leven' van André Hazes zijn vier weken lang nooit eerder vertoonde beelden te zien uit het privéleven van de iconische volkszanger. Van zijn bruiloft met Rachel tot gezinsvakanties, verjaardagen en behind the scenes beelden van concerten. Vaak unieke beelden die door de familie Hazes zelf zijn gemaakt. Familie en vrienden zoals zijn vrouw Rachel, zoon André junior en collega-artiesten André van Duin, Gerard Joling en Paul de Leeuw halen in de docureeks ook persoonlijke herinneringen aan André senior op. Een ode aan de Amsterdamse zanger met de gouden strot en de tijdloze meezingers.

In 'Kleine Jongen' worden ook Hazes tumultueuze relaties, woedeaanvallen en alcoholverslaving niet geschuwd. Zo deed de bekentenis van weduwe Rachel, die onthult dat ze op haar 15de al seks had met de toen 34-jarige André, heel wat stof opwaaien. Ook André junior vertelt openlijk over de band met zijn vader: 'Ik zie hem nog altijd als kleine jongen. Maar ook wel echt een hele grote jongen. Hij zat in de knoop met zichzelf en was heel onzeker. Omdat hij zo leefde voor zijn publiek en voor wat hij deed, en daarna helemaal in zichzelf ging en naar de fles greep, was hij echt gelukkig. Je ziet wel de droefenis in zijn ogen. Als hij nog had geleefd had ik heel erg gehamerd op: ben jij echt gelukkig?'

'Kleine Jongen: Het Echte Leven van André Hazes', zondag 9 mei om 21.15 uur bij VTM 2.