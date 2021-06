Zomerse temperaturen? Tijd voor 'De Vijver van Siska'!

Met temperaturen tot 30 graden lijkt de zomer nu écht begonnen. Iets té warm? Geen nood. Siska Schoeters zorgt voor de ideale verkoeling, want ook deze zomer heb je elke zaterdag een vaste afspraak met 'De Vijver van Siska'.

De vijver opent dit jaar zelfs wat vroeger. Vanaf zaterdag 5 juni ontvangt Siska haar eerste bekende gasten met een lekker ontbijt en ontspannende livemuziek.

Trappelen tijdens het babbelen

Elke zaterdag is het weer een groot radiofeest aan de vijver van Siska tussen 8.00 en 10.00 uur. 'Leuk dit jaar is dat je alles live zal kunnen volgen op Eén en in de Radio 2-app', verklapt Siska. 'We hebben ons bootje op de vijver ook vervangen door een pedalo, zo kunnen we tijdens de babbels ook een beetje trappelen, wordt tof!'

Tijdens de eerste uitzending zijn Milow en Dertigers-actrice Kim Van Oncen van de partij. 'Maar ook Michaël Pas komt weer langs met zijn verrekijker om vogels te spotten aan de vijver.'

Siska Schoeters: 'Als je buiten gaat zitten met de Radio 2-app en je jezelf op een plooistoel zet, lijkt het net alsof je echt bij mij aan de vijver zit. Iedereen is welkom!'

'De Vijver van Siska', vanaf zaterdag 5 juni elke zaterdag van 8.00 tot 10.00 uur op Radio 2. De hele uitzending is live te volgen in de Radio 2-app en op Eén.