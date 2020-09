Zomerschool.Vlaanderen zomert na: educatief aanbod blijft beschikbaar

Foto: © VRT 2020

Vier toffe leerkrachten, 100 virtuele lessen en 200% plezier: dat is Zomerschool.Vlaanderen. De afgelopen maand hebben leerlingen van het lager onderwijs zich spelenderwijs op het nieuwe schooljaar kunnen voorbereiden met de digitale zomerschool van Vlaanderen.

De zomervakantie zit er intussen op, maar de video's van Zomerschool.Vlaanderen blijven ook tijdens het schooljaar beschikbaar als lesmateriaal.

Zomerschool.Vlaanderen in cijfers:

- In totaal 100 virtuele lessen;

- 12 uur Zomerschool.Vlaanderen op tv (Eén)

- 4 enthousiaste leerkrachten;

- 8 onderwijsexperts;

- 16 bekende gezichten;

- Elke aflevering haalde gemiddeld 23.023 kijkers via de VRT (Eén, VRT NU en Ketnet online);

- De meest bekeken aflevering haalde 57.348 kijkers (Eén, VRT NU en Ketnet online);

- In 3,5 weken trok Zomerschool.Vlaanderen verschillende fans aan op sociale media: 2.500 volgers op Instagram; 13.100 volgers en 178.500 likes op TikTok; en 3.790 volgers op YouTube. Op 31 augustus rondde Zomerschool.Vlaanderen de kaap van 1.000.000 bekeken minuten op YouTube;

- Op het YouTube-kanaal van Zomerschool.Vlaanderen werd de DIY-video, waarin TikTok-sterren Céline Dept en Michiel Callebaut ijsjes maken, meer dan 27.000 keer bekeken;

100% slaagkans voor alle Vlaamse leerlingen.

(Cijfers geregistreerd op dinsdag 1 september 2020)

Johnny Quidé, initiatiefnemer van Zomerschool.Vlaanderen: 'Uniek aan dit project is dat we kinderen rechtstreeks hebben aangesproken, zonder omwegen. We hebben hen met educatieve content bereikt op de plaatsen waar zij zitten (TikTok, Instagram en YouTube) en hen gestimuleerd om de content te bekijken via lineaire televisie op Eén en online via de app en website van Ketnet.'

Frederik Delaplace, CEO van de VRT: 'Als openbare omroep is het belangrijk om de Vlaamse jongeren te bereiken met een boeiend educatief aanbod, zeker tijdens de coronacrisis. Door dit sterke project te steunen, hopen we dat kinderen een stukje van de achterstand op school hebben kunnen inhalen.'

In de huiskamer en in de klas

In augustus konden alle leerlingen van het lager onderwijs drie weken lang korte, leuke lessen volgen via Zomerschool.Vlaanderen, een initiatief van de mensen achter Universiteit van Vlaanderen, Johnny Quidé en Roel Bellinga. Per graad bood Zomerschool.Vlaanderen een educatief aanbod aan over verschillende onderwerpen zoals taal, wetenschappen en mediawijsheid. De lessen kwamen tot in de huiskamer, enerzijds via televisie-uitzendingen op Eén, anderzijds online via Ketnet en VRT NU.

Het project Zomerschool.Vlaanderen wordt ondersteund door Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media Benjamin Dalle, en de VRT. Met deze digitale zomerschool wilden de initiatiefnemers, de openbare omroep en de kabinetten Weyts en Dalle extra ondersteunend educatief aanbod brengen naar een leeftijdsgroep die door de coronacrisis op onderwijsvlak erg getroffen is. Deze digitale zomerschool had niet als doel om de gemiste lessen te vervangen, maar heeft er vooral op ingezet om leerlingen op een leuke manier zo goed mogelijk voor te bereiden op het nieuwe schooljaar.

Ook tijdens het schooljaar blijven alle lessen van Zomerschool.Vlaanderen gratis beschikbaar voor kinderen, ouders en scholen via VRT NU, de website en app van Ketnet en de website van Zomerschool.Vlaanderen. Leerkrachten kunnen de video's ook via KlasCement en Het Archief voor Onderwijs van memoo raadplegen als lesmateriaal voor in de klas.

Ben Weyts, Vlaams Minister van Onderwijs: 'In de fysieke zomerscholen hebben we deze zomer meer dan 10.000 leerlingen kunnen bijspijkeren. Dankzij Zomerschool.Vlaanderen konden we een veelvoud daarvan bereiken in de woonkamer. Al het materiaal blijft bovendien gratis ter beschikking van scholen, leerkrachten en ouders. Zo kunnen we van een leerachterstand nog een voorsprong maken.'

Benjamin Dalle, Vlaams Minister van Brussel, Jeugd en Media: 'Zomerschool.Vlaanderen is een enorm succes en dat mede dankzij de belangrijke rol van onze openbare omroep. Dit toont eens te meer aan dat VRT een grote maatschappelijke rol speelt: in een ongekende crisis heeft VRT wendbaarheid getoond om dit aanbod voor kinderen te voorzien. Dit is enorm belangrijk: ik wens alle medewerkers die dit mogelijk hebben gemaakt uitdrukkelijk hiervoor te bedanken.'

Samenwerking met leerkrachten en experten

Leerkrachten staan centraal in de video's van Zomerschool.Vlaanderen. Zij hebben er immers voor gezorgd dat de voorbije maanden – met weinig of aangepaste lessen als gevolg van de coronamaatregelen – geen verloren leermaanden waren. Dieter Janssens (1ste graad), Dorien Nagels (2de graad), Siham Taibi (2de en 3de graad) en Julie Houtman (3de graad) gidsen de kinderen op een frisse manier door de lessen. Zij worden daarin ondersteund door een team van deskundigen met elk hun eigen expertise.

Juf Dorien, leerkracht 2de graad: 'Door de brede waaier aan kanalen die werden ingezet, hebben we veel kinderen kunnen bereiken. Ook tijdens het schooljaar zullen leerkrachten Zomerschool.Vlaanderen gretig gebruiken om de betrokkenheid van leerlingen te verhogen!'

Juf Siham, leerkracht 2de en 3de graad: 'De lessen zijn op een speelse manier gegeven. Er zijn altijd verhalen rond verzonnen die aansluiten bij de leefwereld van kinderen. Dat maakt het voor hen leuker en gemakkelijker om lessen te onthouden.'

Johnny Quidé, initiatiefnemer van Zomerschool.Vlaanderen: 'Heel wat leerkrachten geven aan dat ze onze content willen gebruiken, zowel in de klas als voor afstandsonderwijs.'

'Challenges' met bekende gezichten

Om de lessen aantrekkelijk te maken, worden ze ingeleid door populaire jongeren. Slijmmannetjes maken, balletdansjes uitvoeren of dialectwoorden raden: een aantal bekende gezichten nemen het tegen elkaar op in spannende challenges, de ideale ontspanning tussen de lessen door. Onder andere Sieg De Doncker, TikTok-sterren Céline Dept en Stien Edlund, Ketnet-acteur Elindo en #LikeMe-acteurs Francisco Schuster en Joey Kwan passeerden de revue.

Zomerschool.Vlaanderen, een educatief aanbod op maat van leerlingen van het lager onderwijs, zomert na en houdt ook tijdens het schooljaar zijn virtuele deuren open. Raadpleeg alle video’s gratis via VRT NU, de website en app van Ketnet en in de virtuele lerarenkamer van Zomerschool.Vlaanderen.