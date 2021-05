Zo volg je het Eurovisiesongfestival bij Eén, Radio2, MNM én VRT NWS

Na een jaartje overslaan is het eindelijk zover: de 65ste editie van het Eurovisiesongfestival. Belgische trots Hooverphonic vertegenwoordigt ons land in Rotterdam tijdens een aangepast, maar nog steeds spetterend live muziekspektakel.

Beleef een hele week lang alles van het Eurovisiesongfestival bij de verschillende radio- en televisienetten van de VRT. Eén, MNM en Radio 2 geven een unieke blik achter de schermen van het grootste liedjesfestival in Europa, volgen onze Belgische inzending Hooverphonic op de voet, en zorgen tussendoor voor heel wat muzikale Eurovisie-verwennerij. Ook VRT NWS geeft vanuit Rotterdam regelmatig updates over de wedstrijd.



En op VRT.be duikt kenner André Vermeulen dan weer op het rijke VRT-archief voor de meest markante preselecties en Belgische inzendingen uit 65 edities van het Eurovisiesongfestival.



Eén

Bij Eén zit je op de eerste rij om het Eurovisiesongfestival live te volgen. Zowel de halve finales op dinsdag 18 mei (met Hooverphonic) als donderdag 20 mei en de finale op zaterdag 22 mei zijn live te volgen op Eén en via VRT NU. De drie shows worden professioneel van commentaar voorzien door Eurovisie-kenner Peter Van de Veire.



Vlak voor de twee halve finales brengt Eén bijzondere specials om al in de juiste sfeer te komen. Net voor Hooverphonic op dinsdag 18 mei de Belgische eer verdedigt in de eerste halve finale, kunnen kijkers afstemmen op De weg naar Rotterdam: een documentaire waarin we de band volgen tijdens de voorbereidingen op hun grote Eurovisie-avontuur. Voor de tweede halve finale, op donderdag 20 mei, is er Songfestival Ahoy! Daarin ontdekken we hoe enkele bekende Eurovisiesongfestivalfans, samen met hun vrienden of huisgenoten, de eerste halve finale vanuit hun eigen gezellige cocon beleefden. Ze supporteren, becommentariëren en reageren op alles wat Rotterdam hen die avond voorschotelde.



Ook op woensdag 19 mei zit er een flinke dosis Eurovisie op Eén: die avond gaat Cath Luyten in 'Buurman, wat doet u nu?' langs bij Sandra Kim. Zij kon de enige Belgische overwinning tot nu toe op haar naam schrijven, intussen 35 jaar geleden.



Daarnaast is de Eurovisie-film 'Fire Saga' te zien op Eén op zaterdag 15 mei. Songfestivalfan en acteur Will Ferrel is in deze komedie te zien samen met Rachel McAdams en Pierce Brosnan. 'Fire Saga' draait rond de IJslandse zanger Lars Erickssong (Ferrel), die ervan droomt om het Eurovisiesongfestival te winnen. Samen met zijn beste vriendin Sigrit Ericksdottir richt hij de band Fire Saga op, maar veel succes hebben ze echter niet. Door toeval mag hun band toch IJsland vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival. Kunnen ze hun droom waarmaken en zichzelf overstijgen door de liedjeswedstrijd te winnen?



Online bij Eén: exclusieve video's en zelf punten uitdelen

Ook online is het Eurovisiesongfestival te volgen bij Eén. Op één.be en de sociale media van Eén vind je exclusieve video's achter de schermen bij het Eurovisiesongfestival, van onze kandidaat Hooverphonic en van commentator Peter Van de Veire. Benieuwd naar de concurrerende nummers? Op een.be/scoreblad kan je alle andere artiesten bekijken en kan je tijdens de uitzending live punten geven op outfit, act en nummer.



En de EBU (European Broadcasting Union) organiseert een grote poll waarbij alle fans op hun favoriete song aller tijden kunnen stemmen. De stemming in België wordt in goede banen geleid door Eén, Radio 2 en RTBF. Stemmen kan van 10 mei tot 14 mei via een.be/top50. De poll wordt ook in andere Eurovisie-landen gehouden. De uitslag van zowel de Europese als de Belgische stemming wordt op zaterdag 15 mei bekend gemaakt.





zaterdag 15 mei om 21.20 uur: film Eurovision Song Contest: 'the story of Fire Saga';

dinsdag 18 mei om 20.40 uur: 'De weg naar Rotterdam' en aansluitend de eerste halve finale, waarin Hooverphonic optreedt;

woensdag 19 mei om 20.40 uur: 'Buurman, wat doet u nu?' met Sandra Kim;

donderdag 20 mei om 20.40 uur: Songfestival Ahoy! en aansluitend de tweede halve finale;

zaterdag 22 mei om 21.00 uur: Finale Eurovisiesongfestival.



MNM

Ook bij MNM zit je op de eerste rij om het grootste liedjesfestival van Europa te volgen. De Grote Peter Van de Veire ochtendshow wordt een week lang omgetoverd tot Radio Rotterdam. Peter Van de Veire maakt de radioshow vanuit zijn eigen hotelstudio in Rotterdam. Wanne en Kawtar ontvangen in de MNM-studio in Brussel elke dag gasten die iets met het Eurovisiesongfestival te maken hebben. Daar wordt een geheel alternatieve muzikale wedstrijd gehouden met het 'EurovisieSprongfestival': terwijl er een bekend Eurovisie-nummer weerklinkt, neemt de gast plaats op een trampoline in de radiostudio. Wanneer het nummer stopt, moet hij of zij al springend verder zingen.



'Radio Rotterdam' zit vol muzikale verrassingen van artiesten die een eigen Eurovisie-song brengen of een cover van een bekend nummer. Onder andere onze eigenste Sennek (2018) komt langs met een cover van Rise like a phoenix van Conchita Wurst. Hadise (2009 voor Turkije) vertelt over haar deelname van toen, en Belle Perez trakteert luisteraars op zowel haar song El mundo bailando (waarmee ze deelnam aan de Vlaamse preselectie in 2006) als een cover van Euphoria van Loreen. En ken je Iris nog? Laura Van den Bruel was amper 17 jaar toen ze in 2012 naar Bakoe trok met haar single Would you. Tegenwoordig maakt ze muziek met haar band Avalone, speciaal voor de MNM-luisteraars steekt ze haar single in een nieuw jasje. Natuurlijk kan Sandra Kim, die 35 jaar geleden won voor ons land, niet ontbreken. Zij brengt haar winnende nummer J'aime la vie mee.



Radio 2

Zowel online als op de radio leeft Radio 2 mee met het Eurovisiesongfestival. In De Madammen volgen Anja Daems en Showbizz Bart dagelijks wat er in Rotterdam gebeurt. Dinsdag 18 mei is er een uurtje langer Wijs, zodat iedereen ook op Radio 2 kan horen hoe het Hooverphonic is vergaan in de eerste halve finale. En elke dag kunnen luisteraars genieten van een Songfestival-cover in Radio 2 Bene Bene, van maandag tot en met donderdag. Zo brengt A.ROSE uit Nederland op maandag haar eigen single Drama queen en covert ze Arcade van Duncan Laurence. Op woensdag maakt Sennek haar opwachting met een cover van Rise like a phoenix van Conchita Wurst.



Radio 2 organiseert dit jaar samen met Eén en RTBF een poll om het beste Eurovisie-nummer te kiezen, een poll die ook in andere Eurovisie-landen wordt gehouden. Met de resultaten maakt Radio 2 twee programma's vol Songfestival-hits. Op vrijdag 21 mei brengt Caren Meynen Eurovisiesongfestival, de Europese 50, een lijst met de 50 beste songs op basis van de stemmen uit heel Europa. Op zaterdag 22 mei deelt David Van Ooteghem in Radio 2 Songfestival 40 een lijst met de 40 favoriete nummers van de Belgen.



Radio 2 volgt ook de finale van het Eurovisiesongfestival live mee op zaterdag 22 mei. Van 20.00 uur tot het einde van de show in Rotterdam beleef je alles in Eurovisiesongfestival 2021 met Anja Daems en Showbizz Bart. Op zondag 23 mei draait De Pré Historie met Guy De Pré rond memorabele gebeurtenissen en muziek uit de rijke geschiedenis van het Eurovisiesongfestival. En ook die zondag blikken Anja Daems en Showbizz Bart in Eurovisiesongfestival 2021 met winnaar en verliezers, fans en volgers, en iedereen die het heeft beleefd terug op de voorbije editie van het Songfestival. Deze uitzending is op Radio 2 en in de Radio 2-app te volgen.



Online bij Radio 2: de grootste Eurovisiesongfestival-kenner van het land

Radio 2 gaat online op zoek naar de grootste Eurovisiesongfestival-kenner van het land. Caren Meynen en Showbizz Bart nemen het alvast tegen elkaar op in de Radio 2 Eurovisiesong-quiz maar ze dagen ook de luisteraars uit. Benieuwd hoe het met de vorige deelnemers van Eurosong gaat? Je ontdekt het op Radio2.be en in de Radio 2-app.





dinsdag 18 mei van 20.00 tot 23.00 uur: 'Wijs';

maandag 17 mei tot en met donderdag 20 mei van 18.00 tot 20.00 uur: Radio 2 Bene Bene met Vanessa Vanhove;

vrijdag 21 mei van 13.00 tot 16.00 uur: Eurovisiesongfestival, de Europese 50 met Caren Meynen;

zaterdag 22 mei van 13.00 tot 16.00 uur: Radio 2 Songfestival 40 met David Van Ooteghem;

zaterdag 22 mei van 20.00 tot het einde van de show in Rotterdam: Eurovisiesongfestival 2021 met Anja Daems en Showbizz Bart;

zondag 23 mei van 10.00 tot 12.00 uur: 'De Pré Historie' met Guy De Pré;

zondag 23 mei van 12.00 tot 16.00 uur: Eurovisiesongfestival 2021 met Anja Daems en Showbizz Bart.



VRT NWS

Voor VRT NWS neemt Gianni Paelinck vanuit Rotterdam dit jaar de verslaggeving over het Eurovisiesongfestival voor zijn rekening. Gianni is al jaren een gepassioneerde kenner van het festival en zal op geregelde tijdstippen verslag uitbrengen op de verschillende platformen van VRT NWS.



VRT.be duikt met André Vermeulen in het rijke VRT-archief

Journalist André Vermeulen duikt voor VRT.be en de sociale media van VRT in het rijke VRT-archief. Tussen 9 en 18 mei gaat hij op zoek naar de meest markante preselecties en Belgische inzendingen uit 65 edities van het Eurovisiesongfestival. De reeks is te volgen op VRT.be en de sociale media van VRT.

Op zoek naar meer Eurovisiesongfestival?