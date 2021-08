Zo klinkt TOPradio dit najaar!

Op maandag 23 augustus barst ook bij TOPradio het nieuwe radioseizoen los. 'Sneller, sterker én straffer. Het beste maar beter', is het motto dit najaar bij TOPradio. Check snel hoe TOPradio klinkt!

Iedereen dacht dat ze weg waren, opgeslokt door een zwart gat in de ether. Nu, een eeuwigheid later, zijn ze terug! En hoe! Vanaf 23 augustus knallen 'Jeroen & Koen' je weer onhoudbaar vantussen de lakens met een selectie pompende beats en verbale ongein. Word je niet wakker van je wekker? Zet ‘m dan op de ultieme buzzer beater van Jeroen Gorus en Koen Van der Sloten. Ongehoorde ochtendradio, elke werkdag tussen 6 en 9 uur.



In de week, tussen 9 en 10 uur, blikt TOPradio terug op meer dan twee decennia … TOPradio? Een rijke muziekgeschiedenis, waarin het goed graven en grooven is. Radicale retro en vintage beats uit 25 jaar TOPradio hoor je van maandag tot donderdag in 'Best of 25 Years' samengesteld door Dimaro. Op vrijdag wordt het laatste slot van de week, het slotslot, zeg maar, ingevuld door '60 Minuten Schaamteloos' mixed by X-TOF, de perfecte trampoline naar het weekend!



In de week houdt TOPradio’s nieuwste host Valerie Wynants je vanaf 30 augustus tussen 10 en 12 uur daarna de rest van je ochtend gezelschap met haar eigen unieke stem en signatuur.



Dipje? Hongerklop? Time to take a break! Verlekkerd lonken naar je middagpauze want 'Bram & Laura' brengen samen met jou de lunch door! Van maandag tot donderdag tussen 12 en 14 uur stemmen ze de playlist trouwens helemaal af op jouw smaak: elke dag kan één TOPradio-luisteraar zijn of haar eigen ‘pauzeplaylist’ opdienen aan de rest van Vlaanderen. Ook op vrijdag tekenen Bram Vanhee en Laura Van den Broeck present met de 30 populairste TOPradio-hits van het moment in de 'Spinning 30'!



Er zijn mensen die geen introductie behoeven, zoals de genaamde Peter Verhoeven. Ook dit najaar scoort onze nieuwe / oude sterkhouder dag na dag als de avondspits van TOPradio. Peter haalt onder meer Belgisch dj-talent naar de studio en mist, samen met verkeersman Lieven, geen enkel topic van de dag. Peter checkt elke werkdag samen met jou uit op ’t werk tussen 15 en 18 uur.



Van maandag tot donderdag, tussen 18 en 20 uur, is er Wouter De Vries met 'Wouter Afterwork'. Verwacht je aan massa’s interactiviteit en gedurfde beats! Op vrijdag wordt het tijdslot ingepalmd door 'The Partyroom', waar ook dit najaar de coolste dj’s uit binnen- en buitenland hun party tricks & treats komen showcasen. The Partyroom is where the weekend starts!



Wie TOPradio kent, is vertrouwd met onze avondlijke feestformule. Elke avond, van acht tot middernacht, knalt 'Tomorrowland One World Radio' weer door je TOPradio-speakers.



Welcome to the weekend!

Daan De Scheemaeker komt elke weekendochtend uitgeslapen voor de dag tussen 7 en 10 uur, met grooves als glijmiddel en beats als blijmakers. Tussen 10 en 13 uur draaien Jens De Wilde (zaterdag) en Jonathan Vanhelleputte (zondag) jouw smaak in 'TOPrequest'.



In 'Dance Vibes', tussen 13 en 16 uur, schrijft Dr. Funk de ultieme dansmedicatie voor. Perfect om de werkweek van je af te schudden en je danspasjes voor straks in te studeren. Bijwerkingen: oncontroleerbare heupbewegingen en het slaken van kreetjes als “yeah, baby, yeah”.



Ook de 'Global Dance Chart' en de 'Serious Beats Top 30' met Christophe Aps (resp. op zaterdag en zondag, van 16 tot 18 uur) komen dit najaar terug. En elke zaterdag en zondag, tussen 18 en 20 uur, kun je weer genieten van de puike selecties en gevatte presentatie van onze top-TOP-dj Kurt Vermeiren!