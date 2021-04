'Wout': een exclusieve terugblik op het wielervoorjaar door de ogen van Wout Van Aert

Vorig jaar bewees Wout Van Aert al dat hij bij de besten ter wereld hoort in het wegwielrennen. Ook in 2021 blijft Wout doen waar hij goed in is: winnen en imponeren.

Zo won hij zondag nog op spectaculaire wijze de Amstel Gold Race na een millimetersprint met Tom Pidcock. VTM NIEUWS en HLN zaten tijdens het afgelopen klassieke voorjaar opnieuw exclusief in het spoor van Wout Van Aert en z'n entourage. In de tweedelige docu 'Wout', waarvan het eerste deel nu donderdag 22 april om 21.45 te zien is bij VTM, beleeft de kijker de voorbije vier maanden van het wielervoorjaar door de ogen van Wout Van Aert. Van trainingen, analyses en peptalks tijdens onder meer de Tirreno Adriatico, de afdaling van de Poggio in Milaan-Sanremo, de spectaculaire overwinning in Gent-Wevelgem en zijn millimeteroverwinning in de Amstel.

Kijkers krijgen daarbij ook een inkijk in het persoonlijke leven van Van Aert met exclusieve beelden met zijn kersverse zoon Georges en Sarah. 'Ik was één dag terug van Tenerife en reisde toen al naar Italië voor opnieuw twee en een halve week', vertelt Wout Van Aert. 'Ik was toen ongeveer zes weken van huis. Je hebt dan wel het gevoel dat je je vrouw en kind in de steek laat. Ik ben wel heel trots op hoe Sarah het gedaan heeft maar het was wel lastig. En als die kleine man er is, draait het echt daar om en merk je zelf dat je dit veel belangrijker vindt dan andere dingen die op je pad komen. Het is wel fijn om Georges te hebben en de koers eens los te kunnen laten.'

Hoe ging Wout Van Aert om met de druk dat z'n boerenjaar 2020 met zich meebracht? Welke impact heeft de geboorte van z'n zoontje Georges op hem als topsporter? En wat ging er door hem heen na die millimetersprint tegen Tom Pidcock in de finale van de Amstel Gold Race? De camera’s volgden Van Aert en zijn entourage tijdens het voorbije seizoen en zaten ook tijdens de bloedstollende 10 minuten vanaf de laatste sprint over de meet tot de mededeling dat hij de Amstel Gold Race gewonnen had in het zog van Van Aert.

Het eerste deel van de docu 'Wout' wordt nu donderdag 22 april om 21.45 uitgezonden bij VTM. Deel twee volgt deze zomer, na de Tour de France.