Woestijnvis dient klacht in: VTM haalt 'Telefacts NU' over Bart De Pauw offline

Foto: VTM © DPG Media 2021

De 'Telefacts NU'-reportage over Bart De Pauw blijft ophef veroorzaken. De reconstructie door VTM Nieuws zorgde vorige week al voor heel wat vragen. Maar dat is niet de reden waarom Woestijnvis klacht indiende.

'Telefacts NU' is niet langer online te herbekijken. Niet omwille van de ophef rond het gebruik van het stiekem opgenomen gesprek tussen Bart De Pauw en enkele VRT-medewerkers. Nog voor de reportage op het scherm kwam liet de VRT al weten 'not amused' te zijn met deze aanpak.



Het offline halen van de reportage is het gevolg van een klacht die Woestijnvis indiende. Het productiehuis was niet te spreken over het gebruik van verschillende fragmenten uit zijn programma's. In 'Telefacts NU' zaten fragmenten uit 'Loft', Willy's en Margetten', 'Nieuwsjagers' en 'Het Geslacht De Pauw'. VTM vroeg voor de uitzending wel toestemming, maar kreeg die niet. De nieuwsdienst besloot zich te beroepen op de actualiteitswaarde om de fragmenten te gebruiken.



Woestijnvis is hier achter niet mee akkoord en vroeg daarom om de reportage onmiddellijk offline te halen. Daarnaast eist het productiehuis ook een schadevergoeding. DPG Media is ingegaan op de eerste eis. Zijn juridisch dienst onderzoekt de eis tot schadevergoeding.



Bron: DeMorgen.be

