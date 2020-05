Willy pakt uit met eigen lp

Foto: Willy - © DPG Media 2020

Een half jaar na de lancering brengt radiozender Willy een lp op de markt met live nummers die Belgische bands speelden bij de zender. De opbrengst gaat naar GALM vzw, dat zich inzet voor het welzijn van Belgische artiesten in deze moeilijke tijden.

Op de lp vinden we bekende bands zoals K's Choice, maar ook minder voor de hand liggende namen zoals Tin Fingers en Fulco. De plaat kreeg de toepasselijke naam 'Belgian music matters vol 1'. Daarnaast brengt Willy op 9 juni de 'Riff top 100', een lijst met de meest bekende en iconische gitaarriffs uit de geschiedenis. Luisteraars kunnen tot 31 mei stemmen via willy.radio. Die datum is niet toevallig, want dat is de verjaardag van gitarist Les Paul. Hij was als een van de eersten verantwoordelijk voor de elektrische gitaar met massieve klankkast en daarom schenkt Willy die dag een gitaar aan een van de luisteraars.



'Belgian music matters vol 1' is te koop via de site van de zender.



Bron: Het Nieuwsblad