Wielerheld Tom Boonen ontmoet inspirerende mensen in 'Tom Fietst'

Foto: Eén - © VRT 2020

In het nieuwe programma 'Tom Fietst' ontmoet wielerheld Tom Boonen inspirerende mensen die op hun eigen manier de fiets gebruiken om de wereld beter te maken.

Wat Tom zelf kan met een fiets, is natuurlijk gekend: hij verlegde grenzen, haalde vele malen als eerste de meet, en toonde ongeziene volharding. Intussen is Tom op fietspensioen, maar stilzitten doet hij niet. Het voorbije anderhalf jaar trok hij rond om inspirerende mensen van over de hele wereld te ontmoeten die op hun eigen manier de fiets gebruiken om de wereld beter te maken.

Elke aflevering duikt Tom in een van hun verhalen: van Carlos in Guatemala, die fietsen ombouwt tot handige huishoudapparaten, over Olav die senioren meeneemt op meerdaagse fietstochten om ze uit hun isolement te halen, tot de Berlijnse Annette die vrouwelijke vluchtelingen zelfstandigheid schenkt door hen het fietsen aan te leren. Voor elk van hen is de fiets het middel om vooruit te gaan en een manier om de wereld te veranderen.

Tom Boonen: De fiets is altijd belangrijk geweest in mijn leven, dat spreekt voor zich. Maar ook voor andere mensen speelt die een belangrijke rol. Ik ben heel blij dat ik voor dit avontuur gekozen heb: met dit programma kunnen we tonen hoe mensen over de hele wereld fantastische, creatieve en inspirerende dingen met de fiets doen.

Aflevering 1

Kopenhagen (Denemarken) - 4/03

In Kopenhagen ontmoet Tom de vrolijke Ole Kassow. Die vond het treurig dat senioren zo snel naar bejaardentehuizen gaan en dan zelden meer buiten komen. En dus organiseert hij fietstochten met hen, waarbij één of twee senioren vooraan zitten en vrijwilligers hen rondrijden. Een van die vrijwilligers is Henrik, die zich uitdost met een uniform. Tom rijdt mee van Denemarken naar Zweden. De wind wappert door de haren van de tientallen deelnemers.

Tom kan het erg goed vinden met zijn passagiers Hans en Grethe. De grappige Hans is slecht te been, maar rad van tong. Grethe wordt verstrooider en verstrooider en lijkt wel een komisch duo te vormen met Hans. De tocht eindigt in Zweden - en in tranen, van blijdschap.

'Tom Fietst', woensdag 4 maart om 20.40 uur op Eén.